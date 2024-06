Panasonic lanceert spiegelloze MFT-camera LUMIX GH7

De LUMIX GH7 biedt volgens Panasonic uitstekende videoprestaties, een breed dynamisch bereik door de nieuwe 25,2 MP BSI CMOS-sensor en verbeterde AF-prestaties door toevoeging van PDAF (Phase Detection Auto-Focus). Het is de opvolger van de Panasonic LUMIX GH6. Om te voldoen aan de eisen die professionele productie-omgevingen stellen aan een efficiënte workflow, kan de GH7 opnames vastleggen in Apple ProRes RAW in de camera. Daarnaast biedt deze camera als eerste ter wereld 32-bit Float Recording, zodat geluidsopname niveaus niet aangepast hoeven te worden tijdens het opnemen.

Specificaties Panasonic LUMIX GH7

BSI CMOS-sensor van 25,2 megapixels met een hoge resolutie, snelle respons en een Dynamic Range Boost van 13+ stops met een rijke gradatie.

PDAF voor supersnelle, uiterst nauwkeurige AF-prestaties en een nieuwe realtime autofocusherkenning voor vliegtuigen en treinen.

High-mode in Active I.S. voor krachtige compensatie tijdens het al lopend maken van opnames.

High-mode in Active I.S. voor krachtige compensatie tijdens het al lopend maken van opnames. 5,7K 30p ProRes 422 HQ en ProRes RAW HQ opnames kunnen in de camera worden vastgelegd.

’s Werelds eerste camera met 32-bit Float Recording, zodat geluidsopnameniveaus tijdens het opnemen niet aangepast hoeven te worden bij gebruik van de nieuwe XLR-microfoonadapter, de DMW-XLR2 (wordt apart verkocht).

Gebruikers kunnen originele LUT-bestanden uploaden en nieuwe kleurstijlen rechtstreeks toepassen op video’s en foto’s met REAL TIME LUT.

Maakt proxy-opnames mogelijk voor een efficiënte workflow en ondersteunt native Camera-to-Cloud-integratie met Frame.io van Adobe. Foto’s en video’s kunnen daardoor automatisch worden opgeslagen, geüpload, gedeeld en bewerkt via de cloud.

Open Gate-opnames maken flexibele kadrering mogelijk met het oog op de specifieke vereisten van sociale media en klanten.

Koelventilator zorgt voor efficiënte warmteafvoer

Vrij kantelbaar scherm

Stof- en spatwaterbestendig en bestand tegen vorst tot -10 graden Celsius

Prijs en beschikbaarheid

