Focal introduceert de Aria Evo X

Focal presenteert Aria Evo X, een lijn hifi-luidsprekers, die in de voetsporen treedt van de Aria 900-reeks, die meer dan 10 jaar van succes heeft gekend. Met vernieuwde technologieën en een nieuwe afwerking gaan de Aria Evo X luidsprekers nog een stap verder op het gebied van geluid en design. Focal, vaandeldrager van de Franse savoir-faire op het gebied van akoestiek heeft deze nieuwe serie ontwikkeld met respect voor de Aria-filosofie: het leveren van een pure luisterervaring door de beste luidsprekers in hun categorie te leveren.

Aria Evo X is een eerbetoon aan de traditionele hifi luidspreker. De collectie omvat vijf modellen: een compact boekenplankmodel (Aria Evo X N°1); drie slanke vloerstaande luidsprekers (N°2, N°3, N°4) en een extra model voor een indrukwekkend geluidsbeeld in een Home Cinema-opstelling (Aria Evo X Center). Net als bij de Aria 900 luidsprekerlijn die in 2013 werd gelanceerd, blijft het doel van Aria Evo X om maximale prestaties te leveren in zijn prijscategorie. Aria Evo X-lijn belooft sensationeel luisterplezier, met de kenmerkende geluidssignatuur van Focal.

Deze luidsprekers profiteren van Focal’s knowhow op het gebied van akoestiek en onderscheiden zich door de laatste technologische innovaties die exclusief zijn voor het merk. De nieuwe M-vormige “TAM tweeter” met zijn inverted dome als opvolger van de TNF-tweeter. De TAM-tweeter levert natuurgetrouwere hoge tonen en heeft een groter frequentiebereik. De ‘M’-vormige dome van Focal kan de hoge frequenties tot 30 kHz reproduceren. De nieuwe middentoner is uitgerust met TMD®-technologie (Tuned Mass Damper), deze innovatie stabiliseert het gedrag van de luidsprekerrand en zorgt voor verminderde vervorming en een perfect gebalanceerde dynamiek. In de woofers is de magneet vernieuwd voor meer impact in de lage tonen. De technici van Focal hebben ook de crossovers herzien met betere componenten om de luidsprekerbalans verder te verbeteren.

Innovatie gaat bij Focal nooit alleen over technologie, er wordt ook een nieuwe uitvoering voorgesteld: Moss Green High Gloss. Met zijn diepgroene tint en hoogglanzende lak geeft het de luidsprekers een fris en modern uiterlijk. Daarnaast zijn er de tijdloze en elegante uitvoeringen Black High Gloss en Prime Walnut. Elke uitvoering wordt gecombineerd met lederlook frontpanelen.

De Aria Evo X betekend een nieuw hoofdstuk voor de Aria serie met zijn iconische vlasconus in de midrange- en basluidsprekers. Deze uit Franse vlasvezels vervaardigde luidsprekerconussen, een innovatie die Focal voor het eerst onthulde in 2013, wordt gebruikt om een zeer natuurlijk geluid te produceren, zonder kleuring, met een rijke weergave van middentonen en gedefinieerde bassen. De conus, die in de werkplaatsen van Focal wordt gemaakt, zorgt voor een meeslepende en dynamische luisterervaring en reproduceert stemmen met een uitmuntende helderheid en definitie. Dit materiaal onderscheidt zich telkens weer door haar opmerkelijke kwaliteiten op het gebied van geluidsreproductie en is nu aanwezig in veel Focal-producten, van geïntegreerde luidsprekers tot audiosets voor in de auto en zelfs studiomonitoren voor geluidsprofessionals.

Aanbevolen verkoopprijzen (Prijs per stuk) :