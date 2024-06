Vier Pan, Tilt en Zoom (PTZ) camera’s vergeleken

Viermaal PTZ

PTZ staat voor Pan, Tilt en Zoom. Dit type videocamera bestaat uit een camerakop, ophanging met draaibare camera-assen, afstandsbediening en streaming verbinding. Door de PTZ-camera op te hangen of aan een (verrijdbare) plafondrail te bevestigen kan je met één cameraman op afstand de gehele ondergelegen ruimte bestrijken. Dat komt goed van pas bij het opnemen van sport, theater, congressen/vergaderingen, klaslokalen, live video-evenementen, begrafenissen en kerkdiensten.

Inmiddels zijn wij al aan de derde en bij een aantal merken zelfs vierde PTZ-generatie toe. Dat heeft een aantal welkome gevolgen. Zij zijn nu vrijwel technisch volmaakt. De PTZ-units zijn een stuk compacter en lichter geworden. Zij zien er modern uit. De prijs in gunstig en het aanbod van PTZ-camera’s is relatief groot. Voor gebruik zijn verder nog nodig een afstandsbediening en een apart viewer/monitor scherm. Wij keken naar vier goede en betaalbare PTZ-modellen: PTZOptics Move 2 en 4K, Panasonic AW-UE4 en Canon CR-N100.

Aankoopcriteria

Waarop nu te letten bij de aanschaf van een PTZ-camera? Als eerste het videoformaat. Doorgaans is 2K voldoende doch 4K kan ook tegen een meerprijs. Het zoombereik is van groot belang. In ieder geval voldoende groothoek en bij flink inzoomen een behoorlijke telelens. De wijze van bediening. Dat kan met een losse smart remote, een aparte controllerunit/paneel en/of een compleet lokaal videonetwerk. N.B. Het besturen vanuit de software voor videoconferencing, bijvoorbeeld MS Teams of Skype, is dikwijls eveneens mogelijk. En er is uiteraard een extern viewerscherm nodig. De draaihoek van de ophanging en groothoek dienen afgestemd te zijn op de beoogde toepassing. In praktijk hoe meer groothoek en des te beter.

Wordt het geluid door de PTZ-camera zelf of microfoons in de omgeving opgenomen? Dat is van belang bij optredens, congressen, onderwijs en kerkdiensten. Is (automatische) tracking nodig om personen of objecten te kunnen volgen? Als laatste specificaties: Hoe lichtsterk is de PTZ-camera? En is deze weerbestendig?

PTZOptics Move

Dit cameramerk levert diverse redelijk geprijsde modellen. Kies je voor 2K met 30 maal zoom dan vermeldt het prijskaartje circa € 1.596. De PTZOptics Move SE 23x biedt FullHD 60P, automatische tracking (geen operator nodig) goede prestaties bij weinig licht, 3D ruisonderdrukking, een breed dynamisch bereik en desgewenst een upgrade tot NDI/Hx-netwerken. Standaard wordt een IR-afstandsbediening meegeleverd. Idem een AC-voedingsadapter Daarnaast ook stroom per Ethernet (PoE). Er zijn 255 vooraf te programmeren posities mogelijk. Daarmee beweeg je snel tussen de verschillende PTZcamera-posities met behulp van IP (Internet), RS-232 of 485 serieel.

De uitvoer van video gaat in H.265, H.264 of MJPEG. Streaming tot twee strooms met SRT, RTSP of RTMP protocollen. Bij de audio gaat het om een 3.5mm stereolijn. De uitgangen voor video zijn HDMI, 3G, SDI, USB en IP. Dit model meet (bxdxh) 170 x 181 x 228 mm en weegt 2,0 kg. De kleur is grijs of wit. Het duurdere model PTZOptics Move 4K biedt zoals de naam al aangeeft UHD 4K op 60fps. Naast 4K ook 2K FullHD. Er is sprake van een groot dynamisch bereik. Dit grijze of witte model beschikt over een zeer goede automatische tracking, hoge lichtgevoeligheid met heel weinig ruis door de CMOS-beeldsensor. De zoomfactor bedraagt 20 maal (maximaal 60 graden zicht wijd). De PTZ-kop is direct geschikt voor NDI/HX. Van huis uit is de PTZOptics Move 4K compatibel met vMix, OBS en Wirecast. De afmetingen zijn (bxdxh): 16,8 x 14,2 x 16,5 cm en het gewicht is 1,5 kg.

Conclusie

De PTZOptics Move modellen zijn robuuste ergonomisch te bedienen PTZ-camera’s. De beeldkwaliteit is zonder meer goed. Geschikt voor wat langere telebereiken en standaard groothoeksituaties.

Panasonic AW-UE4 Professional 4K Compact POV PTZ

Bij deze PTZ-camera gaat het om een 4K model met een flinke groothoek (110 graden), en ondanks het predicaat pro, relatief voordelig geprijsd,. Het zoombereik is viermaal digitaal. Tot de belangrijkste specificaties behoren: Bij het geluid een ingebouwde stereomicrofoon en mute- en ACL-functies. Deze PTZ-camera ondersteunt LPCM (USB), AAC-LC (IP) 48kHz, 16-bits-audio-opname.Je kunt de Panasonic AW-UE4 voor de kortere afstand met een HDMI-kabel aansluiten. Om grotere lengten te overbruggen komt de gebruiker met Cat5 tot 100 meter.

Bij de afstandsbediening zijn er diverse mogelijkheden. Eenvoudig is de eigen Panasonic AW-RM50AG IR remote controller. Deze bestuurt met een druk op te knop tot 4 PTZ-camera’s. Instelbaar zijn de volledige Pan Tilt en Zoom, sluitertijd, gain, witbalans, het zwartniveau, handmatige of automatische scherpstelling, genlock en limiter. Een twee optie vormt het aansluiten van een Blackmagic ATEM minicontroller. Zowel een switcher als effectpaneel. En als derde een professioneel Panasonic besturingsconsole.

Er is directe streaming via RTMP/RTMPS-protocollen naar services zoals YouTube Live of Facebook Live. Voor de beeldformaten 4K: 29.97, 30, 25fps en Full HD: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, en 25fps. Compressie in H.264, H.265, MJPEG: 2160p 30p, 29.97p, 25p. De afmetingen van deze compacte zwarte PTZ-camera zijn 131 x 123 x 136 mm. Het gewicht bedraagt 1,5 kg.

Conclusie

De Panasonic AW-UE4 is een goede 4K 30P PTZ-camera met een lekker grote beeldhoek. Het zoombereik is beperkt tot viermaal maar menigeen heeft niet meer nodig.

Canon CR-N100

4K op 30P met 4:2:2 in 10 bits, 20 maal optische zoom met geavanceerde AF en meerdere IP-protocollen typeren de nieuwe Canon CR-N100 PTZ-camera. Een slank modern vormgegeven wit of zwart model. De optische zoom heeft een bereik van 29,3-601 mm (35 mm-equivalent). De groothoek is niet al te groot maar het telebereik komt er wel.

De AF en tracking zijn een fraai kunstje van Canon-techniek. Met hybrid CMOS AFIII zit de scherpstelling er op de automaat zelden naast. Snel, accuraat en werkt ook bij weinig licht. Een slimme combinatie van Contrast- en Fasedetectie-AF.Autotracking behoort tot de apart verkrijgbare opties. Dan zijn er ook nog de DIGIC DV6 beeldprocessor voor een goede beeldbewerking, soepele afstandsbediening en een redelijk compacte behuizing. Bij de connectoren HDMI, LAN (PoE+), USB-C en 3,5mm-audioaansluitingen. De videoprestaties mogen gezien worden. Een 4K 1/2,3-inch CMOS-sensor en DIGIC DV6-beeldprocessor zorgen voor 4K UHD- en superieure Full HD-beelden. Er is oversampling die bij de HD-beeldverwerking het hoogst mogelijke resultaat uit de 4K sensor trekt. Bij streaming NDI/HX en SRT en naadloos via RTMP/RTMPS naar Facebook of YouTube. Er zijn diverse mogelijkheden voor remote control met zowel apparatuur van Canon als derden.

Conclusie

De Canon CR-N100 is een moderne PTZ-camera die aan hoge eisen bij de videokwaliteit en scherpstelling voldoet. Scoort vooral goed bij inzoomen en de optionele tracking. De groothoek is enigszins beperkt. Wie het groots wil aanpakken kan via Multicamera-Management-App tot 200 units aansturen.

