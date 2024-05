Panasonic kondigt LUMIX S9 full-frame spiegelloze camera aan

De full-frame CMOS-sensor van circa 24,2 megapixels, gelijk aan die van de LUMIX S5II, en de nieuwste processor leggen content vast met rijke details en in natuurlijke kleuren. Verder biedt de camera PDAF (Phase Detection Auto-Focus), dat uitstekend presteert bij het volgen van onderwerpen. En Active I.S. beperkt onscherpte door camerabewegingen aanzienlijk, zelfs wanneer er vanuit de hand opnames worden gemaakt.

Met de LUMIX S9 kunnen makers ook heel eenvoudig verschillende populaire, klassieke of persoonlijke kleurstijlen toepassen in de camera. Dit kan via de speciale LUT-knop op de camerabody waarmee de veelgebruikte REAL TIME LUT-functie wordt bediend. Daarnaast kunnen makers in de nieuwe LUMIX Lab-app hun eigen unieke LUT-kleurbestanden ontwikkelen op hun smartphone. Gebruikers kunnen originele en deelbare foto’s en video’s produceren zonder nabewerking op een computer. Dat betekent meer creatieve mogelijkheden. Met de nieuwe app kunnen gegevens ook sneller worden overgezet van de camera naar een smartphone.

De LUMIX S9 introduceert een nieuw opnameformat: MP4 Lite. Als makers Open Gate-opnames maken in 4:2:0 10 bit in 30p/25p, kunnen ze video’s van hoge kwaliteit vastleggen in het optimale formaat voor smartphones. Ook kunnen ze met de LUMIX Lab-app de beeldverhouding gemakkelijk aanpassen voor sociale media. Deze nieuwe gestroomlijnde workflow maakt het voor makers heel eenvoudig om onderweg opnames vast te leggen en te delen.

De LUMIX S9 zal verkrijgbaar zijn vanaf eind juni 2024 in vier verschillende kleuren voor een adviesprijs van €1.699,- (body only). De LUMIX S9 zal tevens in de vier verschillende kleuren verkrijgbaar zijn als kit met de standaard LUMIX S 20-60mm kitlens voor een adviesprijs van € 1.999,-. Daarnaast is de camera uiteraard compatibel met alle LUMIX S-lenzen en de full-frame L-Mount-lenzen, geproduceerd door de L-Mount-partners van Panasonic.

LUMIX S 26mm F8

Panasonic kondigt ook de nieuwe LUMIX S 26mm F8 (S-R26) aan, een compacte en lichte full-frame lens. Het slanke ontwerp vergemakkelijkt het meenemen, zonder afbreuk te doen aan de hoge resolutie en uitstekende beeldkwaliteit. Met een vaste brandpuntsafstand van 26 mm, een diafragma van F8 en handmatige scherpstelling is deze nieuwe pancakelens ontworpen voor het maken van zowel moment- als creatieve opnames.

De 26mm-lens is perfect voor het spontaan vastleggen van vluchtige momenten en biedt unieke resultaten vergeleken met de bestaande groothoeklenzen met vaste brandpuntsafstand uit de LUMIX S serie. De LUMIX S-R26 lens zal verkrijgbaar zijn vanaf eind juni 2024 voor een adviesprijs van € 239.