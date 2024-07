Google TV Streamer is de opvolger van de Chromecast

De kleine schijf die achter je tv hangt gaat verdwijnen, want de Chromecast gaat vervangen worden door de Google TV Streamer. Een echte streamingbox die je dit keer in het zicht zet. Google heeft de eerste afbeeldingen van het streamingkastje gedeeld met website 9to5Google. Alhoewel verdere specificaties ontbreken, behalve dat dit apparaat ook ondersteuning biedt voor 4K, krijgen we alvast een eerste blik op de vervanger van de Chromecast met Google TV.

De Google TV Streamer heeft een plat design, een soort pilvorm, en loopt aan de achterkant omhoog. We zien twee kabels aan de achterkant, waarschijnlijk voor de HDMI- en stroomkabel. Over eventuele andere aansluitingen is nog niets bekend. Wat precies de functie is van het grote platte oppervlak is nog onduidelijk, maar mogelijk kun je straks met je smartphone ‘tappen’ (Tap to Cast) om direct de content vanaf je smartphone verder te kijken op de verbonden televisie.

Remote met Magic Button

We krijgen ook een kijkje op de nieuwe afstandsbediening. Het lijkt veel op de remote van de Chromecast met Google TV, met als grootste wijziging dat de volumeknoppen niet langer op de zijkant zitten, maar ook gewoon bovenop. Ook is er een nieuwe Magic-knop die je waarschijnlijk zelf een functie kunt geven. De afstandsbediening was al eerder uitgelekt, maar dat Google volledig van de uit het zicht hangende Chromecast afstapt was nog niet bekend. Het apparaat heeft verder wel alle functies die je van de Chromecast met Google TV mag verwachten, maar verdere specificaties en extra functies moeten we nog even afwachten. Mogelijk lanceert Google het apparaat volgende maand wanneer we ook de nieuwe Pixel-telefoons verwachten.