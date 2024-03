Review: Yale Linus L2 verbetert voorganger op (bijna) elk vlak

De nodige verbeteringen

Maar we betwijfelen of je dat daadwerkelijk nodig hebt. Want na een blik op de verschillende onderdelen binnen de doos, weet je waarschijnlijk al hoe je hem installeert. De platte achterkant, de plaat, gaat tegen de deur en over het slot heen. Die zet je vast met een enkele schroef (ten opzichte van drie in het vorige model), waarna je zo het slot zelf erop klikt. Binnenin zit nog een vergrendeling, en in dezelfde opening gaat de oplaadbare accu. Met maximaal vijf uur opladen gaat de accu zo’n zes maanden mee. Maar dat is altijd afhankelijk van gebruik.

Oplettende lezers is waarschijnlijk al een aantal verbeteringen opgevallen. Denk dan aan de vastzetschroef en het feit dat je dit keer niet hoeft te klooien met losse batterijen. De oplaadbare accu is overigens oplaadbaar met usb-c. Nu weten we dat dit moet van de Europese Unie, maar dan nog is dat extreem fijn. Ondanks het feit dat Yale geen eigen kabel meelevert, heb je waarschijnlijk al een kabel of twee in een lade liggen waarmee je hem oplaadt. Verder is er dit keer een wifimodule ingebouwd, waardoor je geen externe accessoire nodig hebt.