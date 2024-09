Review: Sennheiser HD 620S – Een Sennheiser voor overal

Geen doorsnee product

Wie Sennheiser kent, zal bij het lezen van de inleiding misschien de wenkbrauwen gefronst hebben. Want die HD 620S is op verschillende vlakken inderdaad best bijzonder. Het is om te beginnen een model met een kabel die je insteekt op een hoofdtelefoonuitgang. Dat zie je tegenwoordig vooral in het budget- en in het hoogste headfi-segment. Bijna alles daartussen is draadloos. Die trend wordt versterkt door de afwezigheid van een hoofdtelefoonuitgang op de meeste smartphones. Kortom, op het eerste gezicht lijkt deze HD 620S bestemd voor mensen die thuis naar muziek willen luisteren. Dat is echter een te enge interpretatie. Vanwege het gesloten ontwerp kun je hem ook elders gebruiken.

Over dat gesloten ontwerp gesproken: ook dit doet ons opkijken. De HD 620S is immers deels van de HD 6xx-familie van Sennheiser. Hier vind je traditiegetrouw de betere hifi-koptelefoons van het merk. En die zijn – even traditioneel – altijd open ontwerpen geweest. Dat sloot beter aan bij de designfilosofie van Sennheiser en bij het streven om een luchtiger, grootser geluidsbeeld te creëren. Dat laatste is makkelijker met een open hoofdtelefoon, waarbij de drivers langs de achterkant geopend zijn naar de buitenwereld. Iedereen rond je hoort wat je beluistert dus, en jij krijgt nog heel wat lawaai van hen binnen. Incluis potentieel de opmerking dat “iemand in de kamer misschien wat moet doen aan zijn of haar muzieksmaak”. Dan is een gesloten model zoals de HD 620S wel wat handiger. Maar toch duurde het verschillende decennia vooraleer Sennheiser met een gesloten evenknie voor legendarische modellen als de HD 600 en HD 650 afkwam. Voor de volledigheid: het biedt al heel lang goedkopere gesloten modellen, en er is ook de high-end HD 820S.

Ten slotte is er ook de prijs van 349 euro. Dat is heel wat lager dan de andere modellen uit de HD 6xx-modellen, die toch eerder 500-600 kosten. Het lagere prijskaartje van de HD 620S komt wel ergens vandaan…