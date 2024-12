Beste games van dit moment – deel 34 (winter 2024 / 2025)

Romancing Saga 2: Revenge of the Seven

Romancing Saga 2: Revenge of the Seven is een role palying game zoals ze die tegenwoordig bijna niet meer maken. Maar laat het maar aan de ontwikkelaars van Square-Enix over om er iets moois van te maken. Dit is een volledig opnieuw opgebouwde remake van Romacing Saga 2, die in de jaren negentig voor de Super Nintendo verscheen. Destijds was het spel in 2d en volledig met pixels vormgegeven. Maar inmiddels is de wereld volledig driedimensionaal.

Dat is niet per se hetgeen wat Romancing Saga 2: Revenge of the Seven zo bijzonder maakt. Maar het speelt wel mee, omdat ook de remake de geest van het origineel weet vast te houden. In deze rpg krijg je namelijk te maken met een uniek gameplayelement. De personages waarmee je speelt kunnen doodgaan, maar dat betekent niet dat je je progressie kwijt bent. Je kunt namelijk een opvolger aanwijzen die een deel van je vaardigheden meeneemt.

Die zorgt ervoor dat Romancing Saga 2: Revenge of the Seven constant fris blijft aanvoelen. Want je speelt daardoor met veel meer personages en klassen dan in menig andere rpg. Om de zoveel tijd vindt er tevens een sprong in de tijd plaats, waardoor er gebeurtenissen plaatsvinden waar je niet altijd invloed op hebt, maar waar je wel mee moet dealen. Hierdoor voelt dit spel aan als één van de meest dynamische rpg’s van dit moment, die je niet wil missen.