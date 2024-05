Sennheiser onthult ACCENTUM True Wireless draadloze oortjes

Het bekende Sennheiser-geluid, dynamische draadloze mogelijkheden en een compleet nieuw ergonomisch design. De Sennheiser ACCENTUM True Wireless zijn voorzien van 7mm dynamische True Response Transducers. Deze moeten zorgen voor krachtige en meeslepende bassen, natuurlijke middentonen en heldere hoge tonen.

In samenwerking met Sonova, producent van hoortoestellen, werden duizenden oormodellen geanalyseerd om tot de ideale balans te komen tussen stabiliteit, comfort en verfijning. De samenwerking heeft gezorgd voor een innovatieve contour die aansluit bij een breed spectrum van dragers in één enkele vorm. Je krijgt vier formaten oordopjes meegeleverd om een nog betere afdichting te verzekeren en om het effect van de hybride noisecancelling te vergroten. Dankzij deze Hybrid ANC- en Transparency-modi kun je makkelijk wisselen tussen stilte van je omgeving of het geluid juist binnenlaten.

Via de Sennheiser Smart Control-app kun je dit verder aanpassen. Tevens vind je hier een 5-bands equalizer en kun je via Sound Check je eigen presets creëren. De Sennheiser ACCENTUM True Wireless zijn voorzien van bluetooth 5.3, ondersteunen LE Audio en Auracast, de audiocodecs SBC, AAC, aptX en LC3 en gaan acht uur op een enkele lading mee. Samen met de oplaadcase heb je 28 uur muziek in je zak. Opladen kan zowel bedraad als draadloos.

Prijs en beschikbaarheid

De Sennheiser ACCENTUM True Wireless zijn vanaf 21 mei te koop. Pre-orders starten vandaag. Je kunt kiezen uit een witte of zwarte variant. De prijs bedraagt 199,90 euro.

