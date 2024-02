Xiaomi lanceert Xiaomi 14 en 14 Ultra smartphones

Xiaomi 14 Ultra

Het absolute topmodel is de Xiaomi 14 Ultra, volledig ingericht voor de beste video- en fotokwaliteit. De smartphone komt met een opvallende ronde cameramodule, met een platte achterzijde. Het toestel komt in een witte en zwarte variant op de markt. De behuizing is ontworpen rondom de Xiaomi Guardian Structure, wat simpel gezegd betekent dat het toestel een zeer sterk aluminium frame meegekregen heeft, gecombineerd met nano-tech vegan leer en Xiaomi Shield Glass.

Het afgeronde display heeft een grote van 6,73-inch en is voorzien van de amoled-technologie. De resolutie van het scherm bedraagt 3.200 bij 1.440 pixels, wat neerkomt op een dichtheid van 522 pixels per inch. Dankzij de variabele refresh rate van 1 tot 120Hz zijn alle bewegingen op het scherm soepel en kan wanneer nodig de accuduur verlengd worden. De maximale helderheid bedraagt 3000 nits.

De Xiaomi 14 Ultra is uitgerust met een professionele quad-camera configuratie met brandpuntsafstanden van 12mm tot 120mm. De hoofdcamera is voorzien van een ƒ/1.63-ƒ/4.0 traploze variabele aperture. De grote 1-inch LYT-900 beeldsensor met een dynamisch bereik tot 14EV moet de beste beeldkwaliteit in alle omstandigheden garanderen. Tot slot is het systeem uitgerust met de Leica 75mm zwevende telefotolens, de Leica 120mm periscopelens en de Leica 12mm ultra-widelens.

Ook voor video moet het toestel zeer geschikt zijn. Zo kunnen alle vier de camera’s video’s in 8K-resolutie met 30fps opnemen. De hoofdcamera heeft de mogelijkheid om 4K-opnamen met 120fps te maken en kan aangepast worden tot 5x slow-motion effecten. In de 4K-resolutie kun je maximaal zoeken bij 60fps. Het toestel ondersteunt ook Dolby Vision-opnamen bij 4K 60fps en een extra microfoon moet voor surround sound opnamen en directionele opnamen zorgen. Voor een professionele videolook is het nu mogelijk om te filmen in een 2.39:1 beeldverhouding en een 180 graden shutter rule. De nieuwe MasterCinema encodeert HDR videos in 10-bit Rec.2020 to capture richer details, highlights and shadows, surpassing the previous 8-bit BT.709 standard, especially on HDR screens.

Samen met de 14 Ultra wordt een speciale Ultra Photography Kit is uitgebracht. Hiermee brengt het bedrijf een speciale grip en case op de markt, voorzien van onder meer een extra shutter-knop, zoom-knoppen en een aanpasbare opname-knop. De accessoire is ook een extern oplaadstation, waarmee 1500mAh aan accuduur toegevoegd kan worden.