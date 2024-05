Een bron met meer dan streaming

Je gebruikt de DMP-A8 het ‘volledigst’ als streamende voorversterker. Je gebruikt dan een van de vele streamingopties, de ingebouwde DAC en de opmerkelijke R2R analoge volumecontrole om muziek aan te leveren bij een (eind)versterker of actieve speakers. Dat kan via cinch of een paar XLR-kabels – de DMP-A8 is gebalanceerd opgebouwd, dus het houdt zeker steek om voor dat laatste te kiezen.

Je externe bronnen (zoals een cd-speler of tv) blijven niet in de kou staan. Op vlak van ingangen is immers ook veel voorzien: naast een reeks digitale ingangen (waaronder HDMI-eARC en USB klasse B) zijn er ook twee analoge ingangen.

Bezit je een geïntegreerde versterker, dan gebruik je de Eversolo wellicht als een ‘echte’ bron: je streamt en stuurt de muziek aan een vast lijnniveau via een analoge kabel naar de versterker. De ingebouwde volumeregeling omzeil je dan.

Is je versterker zelf met een goede DAC (en dus digitale ingangen) uitgerust? Of wil je een losse DA-convertor aansturen? Dan gebruik je de DMP-A8 als digitale transport. Een van de digitale uitgangen, waaronder optisch, USB en de audiofiele favoriet I2S (tevens via een HDMI-kabel), verbind je dan met een ingang op de DAC. Omdat I2S geen echte standaard is, is er normaliter geen zekerheid dat een DA-convertor het signaal kan verwerken. Het is echter mogelijk om de I2S-output te configureren.

Ten slotte kun je de ingebouwde opslag van 64 GB die bedoeld is voor het OS en apps uitbreiden met eigen opslag. Op de tweede USB-poort, hang je snel iets als een USB-SSD. Maar je kunt zelf makkelijk een M.2 NVME SSD inbouwen. We brachten zo eentje van 1 TB aan, een klus dat je op enkele minuten geklaard hebt. Staan je muziekbestanden op een NAS, dan kun je uiteraard ook daarmee de Eversolo verbinden. Vergeten we bijna: als je een USB-cd-drive aansluit, kun je ook de schijf direct naar opslag rippen. Het zal je niet verbazen dat je daarbij wel wat keuzes kunt maken, zoals in welk formaat.

De optionele opslag dient je om je eigen muziekbestanden een thuis te geven, mocht je dat wensen. De DMP-A8 kan dan eveneens de rol van SMB-server vervullen om je collectie beschikbaar te maken voor andere muziektoestellen in huis. Bijvoorbeeld je Sonos-speakers in de keuken. Het gebrek aan een UPnP-mediaserverfunctie maakt de DMP-A8 echter minder interessant voor deze rol, er zijn concurrenten die dat beter doen.