Plaatsing

Natuurlijk wordt er ook met de luidsprekers geschoven om de beste luisterpositie te ontdekken. En dan blijkt, dat deze Magika +Plus een heel gemakkelijke monitorluidspreker is. Het stereobeeld is breed en ruimtelijk, hoe je er ook voor gaat staan. Ze stonden in mijn luisterruimte ongeveer 3,5 meter van elkaar. Het zijn ook geen specifieke puntbronnen, het stereo-effect is vanaf verschillende luisterposities goed. Bedenk dat dit een mooi pluspunt is, want in een gemiddelde huiskamer kun je luidsprekers niet altijd plaatsen waar je het akoestisch het liefst zou hebben, zeker lastig bij echte puntbronnen. De stands zijn precies hoog genoeg, zodat de luidsprekers bovendien mooi op oorhoogte zijn als je zit. Maar als je staat klinkt het ook goed. De Magika +Plus leverde in mijn luisterruimte de beste basweergave op bij een afstand van circa 50 cm van de achterwand, èn van de zijwand. Wordt de afstand groter, dan neemt de diepte van de basweergave iets af. Dit is overigens bij vrijwel alle monitorluidsprekers het geval, ook bij mijn eigen Bowers & Wilkins 805 D4.