FRITZ!Mesh Set 4200 brengt plug-and-play naar iedere router

Met de FRITZ!Mesh Set 4200 introduceert AVM een nieuwe productcategorie. Het is een compacte set bestaande uit twee of drie FRITZ!Repeaters 3000 AX en kan eenvoudig worden aangesloten op een router of glasvezelmodem. Alle handige functies van de FRITZ!familie zoals een veilige gebruikersinterface, gasthotspots, gratis updates en topondersteuning zijn direct beschikbaar. De Mesh Wi-Fi Set maakt gebruik van Wi-Fi 6 in de tri-band op 2,4 en 5 GHz en behaalt snelheden tot 4200 Mbit/s. Dit zorgt voor een eenvoudige verdeling van de maximale bandbreedte in huizen en appartementen van verschillende groottes. Elke repeater is ook uitgerust met twee gigabit LAN-poorten voor snel surfen via kabel in elke kamer. De FRITZ!Mesh Sets 4200 zijn nu verkrijgbaar voor 329 euro als 2-pack of 429 euro als 3-pack.

Plug & play voor iedere router

Eenmaal via LAN aangesloten op een router of glasvezelmodem (ONT), biedt de FRITZ!Mesh Set 4200 alle functies van de FRITZ! WLAN Mesh. Aangesloten via LAN vormt de FRITZ!Repeater de centrale besturingshub in het Mesh-netwerk. Hier kunnen gebruikers instellingen uitvoeren zoals individuele Wi-Fi-namen, wachtwoorden of een Wi-Fi-schema. AVM raadt het 2-pack aan voor huishoudens met maximaal vier kamers. Is het huis groter? Voor meer bereik en stabiliteit is daar dan het 3-pack. Volgens AVM is deze mesh Wi-Fi-set eenvoudig te installeren met de MyFRITZ!-app. Verbinden kan vervolgens gemakkelijk met een QR-code en je kunt aan de slag.

Specificaties FRITZ!Mesh Set 4200

Een Mesh Wi-Fi-systeem, bestaande uit 3 of 2 FRITZ!Repeater 3000 AX voor overal de beste Wi-Fi.

Voor gebruik met een bestaande internetrouter, rechtstreeks op een glasvezelmodem (ONT) of met een FRITZ!Box

Tri-band Wi-Fi 6 tot 4200 Mbit/s, 2400 Mbit/s en 1200 Mbit/s (5 GHz) en 600 Mbit/s (2,4 GHz)

Veilige Wi-Fi met WPA3/WPA2

Eenvoudige en intuïtieve installatie met MyFRITZ!App (DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL)

Een veilige en stabiele verbinding

Gratis updates – geen verborgen kosten

Twee gigabit LAN-poorten per FRITZ!Repeater voor het aansluiten van extra apparaten via de kabel of voor het opzetten van een LAN-bridge

De LED’s kunnen worden gedimd of volledig worden uitgeschakeld

Ondersteunt IPv6

Bespaar energie dankzij de nachtinstellingen voor Wi-Fi en Eco-modus

