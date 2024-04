Review: Sennheiser Momentum Sport in-ears

Wat is de Sennheiser Momentum Sport?

Zoals de naam al doet vermoeden is de Sennheiser Momentum Sport een hoofdtelefoon die vooral bedoeld is voor de sporters onder ons. De optionele, siliconen haakjes die op de behuizing gezet kunnen worden moeten er voor zorgen dat de oordopjes goed blijven zitten tijdens actieve trainingen. Niet alleen het haakje aan de bovenkant maakt de oordopjes geschikt voor sporten. De behuizing van de Momentum Sport is waterdicht volgens de IP55-norm en dus zijn ze grotendeels waterdicht en stofbestendig. Door het half-open ontwerp wordt de drager niet volledig afgesloten van zijn omgeving. Een aanpasbare Transparantie-modus, Antiwind-modus en Adaptive Noise Cancelling modus zorgen aanpassing naarmate de omgeving verandert.

Ook voor sporters is de samenwerking met Polar. De Momentum Sport beschikt over Powered by Polar-technologie waarmee de oortjes automatisch je hartslag en lichaamstemperatuur bijhouden. De sensoren zitten in de oortjes en geven je realtime informatie in de app van Sennheiser. Maar, de fanatieke sporter kan deze informatie ook overzetten naar populaire platformen zoals Apple Health, Strava en Garmin Connect. Ook via de Polar Flow-app is alle data inzichtelijk.

De Momentum Sport in-ears gaan tot zes uur mee op een enkele acculading. Het oplaaddoosje beschikt over een extra accu waarmee in totaal 24 uur naar muziek geluisterd kan worden. Ook kan de oplaaddoos draadloos worden opgeladen met de Qi-standaard. De Momentum Sport is vanaf 9 april 2024 te koop en gaat 329 euro kosten. Je hebt keuze uit drie varianten; Polar Black, Burned Olive en Metallic Graphite.