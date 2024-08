Geen ingebouwde wifi, maar...

In tegenstelling tot de Yale Linus L2 beschikt de Aqara Smart Lock U200 niet over een ingebouwde wifimodule. Dat houdt in dat je het slot alleen kunt gebruiken middels bluetooth. Je kunt het slot niet bedienen wanneer je niet thuis bent. Ben je de deur vergeten op slot te doen, dan is dat jammer. Wanneer je bijvoorbeeld de Aqara M3-hub aanschaft (of een ander Matter over Thread-apparaat hebt), dan kun je via Matter alsnog bediening op afstand realiseren, via een smarthomeplatform naar keuze. Denk dan aan Homekit, Home Assistant of Google Home.

Verder vind je binnen de app een aantal handige functies. Zo zie je in één oogopslag hoe het zit met de batterijstatus van beide producten en kun je met een druk op de knop een eenmalige pincode aanmaken (die 24 uur geldig is). Ook ben je gewoon in staat mensen met een volmachtig, algemeen of tijdelijk profiel binnen te laten. Per type profiel heb je meer of minder rechten, en verschilt het aantal mogelijkheden waarmee je naar binnenkomt. Met tijdelijke profielen kun je zelfs een schema aanmaken waarin diegene naar binnen kan (of niet).

Een ander opvallend maar zeer welkom element is de deursensor. Die ‘weet’ wanneer de deur geopend of gesloten is, op basis van een gyroscoop. Zo kun je instellen dat wanneer de deur dicht is, die automatisch op slot gaat. Je kunt daarnaast instellen hoe lang het duurt voordat het slot automatisch omgedraaid wordt. En met Passage Mode voorkom je dat het slot steeds dichtdraait, wat dan weer handig kan zijn tijdens een feestje. Als de deur te lang openstaat, kun je een seintje krijgen dat dat het geval is (maar dat seintje moet je wel even activeren).