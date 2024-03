Tijdens de CES 2024 in Las Vegas hebben we er al een voorproefje van gekregen, maar vandaag is het moment daar. Sennheiser lanceert de MOMENTUM True Wireless 4. Deze draadloze oortjes zijn volgens de fabrikant voorzien van de nieuwste technologieën, waaronder Snapdragon Sound Technology, Qualcomm aptX Lossless Technology, Auracast en ultralagelatentie-modus. Sennheiser belooft een geluid zonder compromissen.

De Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 ondersteunt bluetooth 5.4 met aptX Lossless en aptX Adaptive Audio. Middels een firmware-update komt ook Bluetooth LE Audio met LC3 en Auracast binnenkort beschikbaar. Sennheiser belooft een ongekende geluidservaring dankzij de introductie van Qualcomm RF Front End-technologie op Sennheisers TrueResponse-transducertechnologie. Het verbeterde antenneontwerp zorgt voor een hogere RF-gevoeligheid, verbeterde signaal-ruisverhouding en dynamische, rolwisselende snellere verbindingen, en zelfs een betere signaalcontinuïteit onderweg. Dit alles gebeurt tegen hogere snelheden dan bij voorgaande generaties van MOMENTUM True Wireless, en zorgt voor een natuurlijkere ervaring tijdens het kijken, communiceren en zelfs gamen op toestellen die zich richten op prestaties met lage latentie.

Je kunt tot 7,5 uur non-stop muziek luisteren, waarbij de oplaadcase je tot 30 uur van muziek kan voorzien. Acht minuten laden staat garant voor één uur extra luistertijd. Draadloos opladen behoort ook tot de mogelijkheden. Zes microfoons aan boord verbetert de spraakopname tijdens het bellen, terwijl het ook de efficiëntie van het Adaptive Noise Cancelling-systeem helpt verbeteren. De Smart Control-app van Sennheiser is beschikbaar om het geluid naar wens af te stellen.

Prijs en beschikbaarheid

De Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 is per direct verkrijgbaar in de kleuren zwart koper, metallic zilver en grafiet. De verkoopadviesprijs is 299,90 euro.