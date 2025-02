Drieluik upgradeproces – Dr. Feickert Volare platenspeler (deel 3)

Laatste upgrade met een wissel van phonostage

De Van den Hul The Grail MM/MC phonostage is een prachtig stukje techniek. Deze phonostage is de derde generatie van dit topmodel en levert werkelijk superieure prestaties. Niet enkel ziet de behuizing er prachtig uit, de interne techniek is zelfs mooier dan dit. De voorversterker sectie is uniek. Voor de MM en MC gescheiden RIAA-equalisatie wordt enkel gebruik gemaakt van spoelen en wordt het gebruik van kwaliteitsbeperkende condensators en filters voorkomen. Het printmateriaal is van een speciaal materiaal vervaardigd en de printbanen zijn zelfs verguld. De printplaat is anti-microfonisch bevestigd en ook de bodem van de versterker is uit geselecteerd hout vervaardigd om het doorgeven van mechanische energie te voorkomen. De ingangsimpedantie MM bedraagt 47 kilo ohm en 50 picofarad, ingangsimpedantie MC past zichzelf aan tussen de 40 en 400 ohm. De uitgangsimpedantie van de voorversterker bedraagt 330 ohm.

De MC ingangstrap, de meest gevoelige ingangstrap, is ruisarm ontworpen. Door het gebruik van gyrators voor elke versterkingstrap wordt er een zeer doeltreffende ruisonderdrukking gerealiseerd. Zelfs bij elementen met een laag rendement levert deze een uiterst stille achtergrond. De load aanpassing in de MC-trap regelt zichzelf af naar de meest optimale waarde voor het gebruikte element. De gain is intern aan te passen aan de gevoeligheid van het gebruikte MM of MC element. De bouw is uiteraard dual-mono en hierbij zijn alle circuits optimaal van elkaar gescheiden. Het gebruik van gebruikelijke koppelcondensatoren in de signaalweg is hierbij zoveel mogelijk voorkomen. Tenslotte is de voedingsunit extern uitgevoerd om invloeden van magnetische interferentie, EMI, te voorkomen.

De laatste upgrade is, net als de eerste upgrade, relatief eenvoudig zelf te realiseren. We nemen de Vero S RIAA voorversterker inclusief de upgrade voeding uit de set en vervangen deze met de The Grail phonostage. Verder laten we alle overige componenten en bekabeling onaangeroerd. Ook ditmaal herhalen we weer de initieel verkozen playlist. Al kunnen we met traditioneel vinyl eigenlijk niet in dergelijke nieuwerwetse termen spreken.