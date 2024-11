Dit zijn de beste BlackFriday Deals van SwitchBot (ADV)

SwitchBot Meter Pro & SwitchBot Meter Pro (CO2-monitor)

SwitchBot Meter Pro is een oplossing voor omgevingsmonitoring waarmee consumenten het binnen- en buitenklimaat kunnen bijhouden. Het display biedt in één oogopslag informatie over de luchtkwaliteit, temperatuur, vochtigheid, comfortindex en datum en tijd. De comfortindex kan worden aangepast via de app, zodat gebruikers de luchtkwaliteit in hun huis gemakkelijk kunnen aanpassen. Dit apparaat is verkrijgbaar in twee modellen: Meter Pro en Meter Pro (CO2-monitor). Beide modellen tonen omgevingsgegevens voor binnen- en buitenruimtes, waarbij het Meter Pro (CO2 Monitor)-model extra CO₂-concentratiebewaking biedt. In combinatie met de SwitchBot Hub biedt het apparaat lokale weersvoorspellingen en kunnen gebruikers meldingen ontvangen via de app of hun favoriete smart home-apparaat, zodat ze te allen tijde op de hoogte blijven van veranderingen in de omgeving.