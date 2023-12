10 FWD-reviews van 2023 die je niet mag missen

PlayStation Portal

De PlayStation Portal is misschien wel één van de meest opmerkelijke apparaten op deze lijst, maar dat betekent niet dat het een slecht product is. Het is een specifieke oplossing voor een zeer beperkt probleem, waar je tevens de hoofdprijs voor betaalt. Maar goed, dan nog kunnen we ons voorstellen dat er mensen zijn die liever hun PS5-games lekker op een handheld willen (of misschien wel moeten) spelen, en dan is het maar wat handig dat we er een FWD-review aan gewijd hebben. Dan weet je precies wat je kunt verwachten.

Niet alleen behandelen we ook twee recent gelanceerde audioproducten in de recensie van de PlayStation Portal, ook hebben we dit jaar aandacht besteed aan twee andere, nogal dure randapparaten: de DualSense Edge-controller en de PlayStation VR2-headset. Mocht je wat geld over hebben dit jaar als PS5-eigenaar, dan zijn er dus genoeg gadgets waar je dat aan uit kunt geven.