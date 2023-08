Review: Teufel Real Blue Pro – kan de concurrentie aan

Dit is de Teufel Real Blue Pro

Vorig jaar waren we erg tevreden over de Teufel Real Blue NC. De accu van dat model gaat zeer lang mee, de koptelefoon zit comfortabel, via de app kun je het geluid naar wens aanpassen. Niet meer swipen over je oorschelpen, maar een handig klein joystickje waarmee je het volume, nummer en start/stop kunt gebruiken. De koptelefoon had een volwassen geluid, maar de brede soundstage opende zich pas op een wat hoger volume. De echte minpuntjes waren de bouwkwaliteit. Het was allemaal een beetje teveel plastic. Ook de actieve ruisonderdrukking (ANC) haalde het niet bij de concurrentie.

Nu maken we dus kennis met de Teufel Real Blue Pro en het is goed om te zien dat juist die twee minpuntjes aangepakt zijn. De koptelefoon maakt gebruik van hoogwaardigere materialen en tevens is de actieve ruisonderdrukking sterk verbeterd. De voortekenen zijn veelbelovend, maar 349 euro is veel geld. Daarvoor verwachten we wel een koptelefoon die de stevige concurrentie van Sony met de WH-1000XM5, Bose met de QuietComfort 45 en Sennheiser met de Momentum 4 aan kan. De meeste beloftes weet de Teufel Real Blue Pro echter in te lossen, kunnen we al verklappen.

De Teufel Real Blue Pro is een gesloten over-ear koptelefoon met Active Noise Cancelling (ANC) in drie fases. Ook is er een transparantiemodus om geluid juist binnen te laten. De koptelefoon beschikt over grote 44mm drivers en beschikt over bluetooth 5.1 met ondersteuning voor Qualcomm aptX Adaptive en AAC . Je kunt 56 uur muziek luisteren op een enkele lading en 44 uur muziek met ANC aan. De microfoons aan boord zorgen er niet alleen voor dat wind en geluid onderdrukt kan worden, maar kunnen ook gebruikt worden voor bellen. Je kunt het geluid personaliseren door een audiogram te laten maken waarna het geluid wordt aangepast dankzij Mimi Hearing Technologies. Bediening kan ook op dit model met het wederom aanwezige joystickje, maar swipen over de oorschelpen kan nu ook. De Teufel Headphones-app biedt daarnaast een equalizer en diverse andere functies om het geluid naar wens af te stellen. De oorkussens zijn vervangbaar en maken gebruik van memoryfoam voor optimaal comfort.