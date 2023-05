Review: Aqara Presence Sensor FP2 – multifunctionele sensor

Dit is de Aqara Presence Sensor FP2

Eerder al gingen we met de nieuwe Aqara Smart Video Doorbell G4 aan de slag. Dit keer is de nieuwe bewegingssensor aan de beurt. De Aqara Presence Sensor FP2 is een nieuwe kijk op de traditionele bewegingssensor. Het is de opvolger van de FP1, maar deze sensor was buiten China nauwelijks verkrijgbaar en kende nogal wat beperkingen. Het is geen traditionele PIR bewegingssensor (Passieve Infrarood Sensor), maar een bewegingssensor met millimetergolf radartechologie (mmWave). Dit moet ervoor zorgen dat de sensor veel nauwkeuriger kan detecteren op het gebied van menselijke detectie. Het ziet niet alleen beweging, maar kan ook precies aanwijzen op welke plek. Het kan zelfs de geringste bewegingen detecteren belooft Aqara, waaronder ademhalen. Het licht uitschakelen terwijl je gewoon aanwezig bent, zoals een PIR bewegingssensor nog wel eens wil doen, dat zal je met deze nieuwe sensor van Aqara niet meer gebeuren. De sensor weet gewoon wanneer jij er bent. Ook als je nauwelijks beweegt.

De Aqara Presence Sensor FP2 kan meerdere zones en doelen tegelijkertijd monitoren. Je kunt tot 30 zones binnen een ruimte van maximaal 40m2 definiëren en hier per zone persoonlijke automatiseringen voor configureren. Een voorbeeld: de verlichting wordt gedimd in de eetkamer en de TV wordt ingeschakeld wanneer men op de bank gaat zitten. Tegelijkertijd blijft de keukenverlichting ingeschakeld omdat een ander persoon bezig is met de afwas. De sensor kan tot vijf personen detecteren in een kamer, alhoewel het bij drie personen het effectiefst is. Je kunt de sensor ook in de badkamer gebruiken dankzij IPX5.

Naast de nauwkeurige aanwezigheidsdetectie en multi-zone automatisering is de sensor voorzien van valdetectie. Dit is vooral handig bij ouderen in huis. Familieleden en verzorgers kunnen zo direct op de hoogte gesteld worden bij een val. De sensor heeft geen camera aan boord, dus de privacy wordt zoveel mogelijk gewaarborgd. In de toekomst wil Aqara ook houdingsdetectie, slaapmonitoring en ademhalingsfrequentiedetectie toevoegen. De Aqara Presence Sensor FP2 werkt met het Aqara Home-systeem, maar een hub is niet vereist. De sensor werkt standalone via WiFi. Ook Apple HomeKit, Alexa, Google Home en IFTTT worden ondersteund en je kunt ook met Home Assistant aan de slag. Ondersteuning voor Matter wordt op een later moment toegevoegd.

In het kleine compacte doosje komt een kleine en stevige sensor tevoorschijn. Dankzij de bewegende arm kun je de sensor verticaal naar boven of beneden laten kijken. Het ziet er heel anders uit als een traditionele PIR-bewegingssensor. Het lijkt gewoon een behuizing met een klein verticaal streepje boven de naam. Onder de behuizing is er echter van alles aan de hand, want deze sensor heeft erg veel opties te bieden.