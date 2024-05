Waar moet je rekening mee houden als je een nieuwe tv gaat kopen voor het EK voetbal? Hoe stel je jouw televisie het beste in voor voetbalwedstrijden? Hoe gebruik je jouw smarthome tijdens het EK? En, hoe kun je het EK ook onderweg goed volgen? Deze en meer vragen beantwoorden we in de nieuwste FWD Special – EK voetbal 2024. FWD publiceert de komende periode tientallen artikelen waarmee je het maximale uit het EK voetbal haalt, op het gebied van tech natuurlijk.

Naast bovenstaande onderwerpen duiken we ook dieper in op de optimale audiobeleving tijdens het EK voetbal, testen we de beste airfryer voor al die snacks tijdens de wedstrijden en geven we een aantal mooie prijzen weg. Voor diegenen die liever wat anders kijken dan voetbal zetten we ook de beste series en films onder elkaar.

Alle artikelen voor de zomer vind je in onze FWD EK Special. Houd deze pagina de komende weken in de gaten, want elke week voegen we hier nieuwe dossiers, achtergronden en tips aan toe.