DualSense Edge: de unieke functies

En toch komt Sony nu met een verbeterde versie van de Dualsense, in de vorm van de Sony Dualsense Edge-controller. Net als de Elite-serie van Microsoft biedt dit stuk hardware opties aan die je niet op de reguliere variant aantreft. Veel functies komen overeen met de Elite-controllers en duurdere gamepads van andere merken. Zo kun je achterop klepels vastklikken en daar functies op installeren. Je hebt de keuze uit kleine en lange varianten, afhankelijk van je voorkeur kun je die dus achterop gebruiken. Verder heb je de keuze uit drie soorten analoge knuppeltjes.

Daarnaast zitten er voorop twee extra knoppen: de FN-toetsen. Deze functietoetsen kun je bijvoorbeeld gebruiken om snel van het volume van je gaming headset aan te passen, of het balans van je game- en chataudio aan te passen. Dit is echt een ongekend ideale functie, waar we vanaf het eerste moment niet meer zonder kunnen. Dit direct kunnen regelen, zonder het menu te hoeven in duiken, maakt echt een groot verschil. Verder kun je heel snel met die knoppen van controllerprofiel wisselen. Je kunt er, via het menu, tot dertig instellen, bijvoorbeeld voor een game of genre.

Net als op de Elite-controllers is het mogelijk de werking van de triggers te veranderen. Middels een schuifmechanisme kun je instellen dat je hem niet zo ver hoeft in te drukken. Dat kan een groot verschil maken wanneer je veel schiet in bepaalde videogames. Maar daarmee levert de Dualsense Edge ook een functie in. Want juist deze triggers zijn zo bijzonder. Ze kunnen druk of tegenkracht simuleren, wat voor een extra laag aan onderdompeling zorgt. Dit is natuurlijk een keuze en je mag helemaal zelf bepalen of je dit gebruikt of niet; maar we geven het gewoon even mee.

Verder is het zo dat je de analoge knuppels kunt vervangen. Middels een gemakkelijk mechanisme voorop haal je eerst de faceplate eraf, en vervolgens kun je met een kliksysteem de knuppels er zo uitschuiven. Mochten ze kapotgaan (en die kans is aanwezig), dan bestel je simpelweg nieuwe modules, klik je die erin en kun je meteen verder spelen. Een prima optie in het kader van duurzaamheid en het werkt ook nog eens allemaal zoals beloofd. Wat we alleen niet snappen is waarom die faceplate glanzend is; dat geeft het geheel namelijk een goedkoop gezicht mee.