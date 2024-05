De officiële tv voor Euro 2024

Zoek je een tv om het EK (en de Olympische Spelen én je games) optimaal te beleven? Dan zit je gebeiteld met de Hisense 55U7NQ ULED Mini-LED TV. Op deze knap high-end tv toont sport geweldig en ervaar je vloeiende actie dankzij de 144-Hz ondersteuning. Ook handig: reflecties worden sterk vermindert dankzij een speciale filter, ideaal voor het kijken tijdens de dag.

Meer zin in een film? Dankzij IMAX Enhanced, Dolby Vision en Filmmaker Mode zie je Hollywood-kaskrakers in een authentieke manier op het 4K-scherm verschijnen, net zoals hoe de regisseur het bedoelde. Dankzij de ULED-technologie van Hisense kun je rekenen op een geweldig contrast en intense kleuren. Het geluid blijft daarbij niet achter, want de 55U7NQ is uitgerust met een krachtig audiosysteem. De kers op de taart is het VIDAA Smart-interface, dat je eenvoudige wijze naar de beste streamingcontent op de bekendste diensten brengt. Het helpt zelfs bij het zoeken naar een bepaalde tv-serie of film, over de verschillende streamingapps heen!

De Urbanista-koptelefoon die je nooit moet laden

Ben je het beu om altijd weer je hoofdtelefoon aan een lader te hangen? Dan is de Urbanista Los Angeles wat je moet hebben. Dankzij een zeer efficiënte Powerfoyle-laag aan de hoofdband, laadt deze draadloze hoofdtelefoon met noise-cancelling automatisch op. Het enige wat het nodig heeft? Licht. Liefst van de zon, maar ook met binnenverlichting wordt de batterij aangevuld.

In goede lichtomstandigheden kun je blijven luisteren en luisteren en luisteren – zonder einde. De bijhorende app vertelt je of je voldoende stroom laadt en hoeveel uren muziek spelen mogelijk is. Neem je even een pauze? Legt de Urbanista Los Angeles op een plek met licht en de accu blijft laden. Echte innovatie dus! Met een krachtig geluid en een effectieve passieve en actieve noise-cancelling kun je de Los Angeles thuis en onderweg gebruiken om naar muziek te luisteren, te gamen of een video mee te pikken – en dat voor vele uren aan een stuk!

Exclusieve designradio van Loewe

Wij vierden recent ons honderdste nummer, maar Loewe is zo eventjes honderd jaar oud! Oorspronkelijk werd het in Berlijn opgericht in 1923 door de gebroeders Loewe. Aanvankelijk heette het Radio Frequenz GmbH, wat meteen aangaf dat het gericht was op de productie van radio’s. Achter de schermen was het bedrijf echter al bezig met het ontwikkelen van televisie, en het geldt dan ook als een echte pionier op dit vlak. Sindsdien zijn er nog veel mijlpalen geweest, incluis het presenteren een van de eerste draagbare tv’s, een hele vroeg kleurentoestel en zelfs een van de eerste televisies met internet ingebouwd. Sinds 1948 is de hoofdzetel gelegen in het Beierse Kronach.

Om zijn 100-jarige jubileum te vieren brengt Loewe nu de radio.frequency uit. Met z’n fraaie basaltgrijs stofje en eikenhout afwerking aan de boven- en onderkant is dit een draagbare radio met prachtige looks. Muziek en meer speel je af via de FM/DAB+-radio of stream je via Bluetooth. En dat tot 14 uur lang, zonder nood te hebben aan een stopcontact. Dit prachtig collectiestuk ligt in de winkels voor 199 euro – of kun je winnen door deel te nemen aan de wedstrijd.

Doe mee en win!

Wil jij een van de drie mooie prijzen winnen? Dan kun je meedoen aan onze prijsvraag op onze speciale pagina. Het enige dat je hoeft te doen is antwoord geven op de vraag en je gegevens achterlaten. Over een week kiezen we de winnaar uit alle juiste antwoorden en nemen we contact op. Succes!

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

Naast leuke prijsvragen bevat FWD Magazine natuurlijk veel meer, waaronder de mooiste reviews, diepgaande achtergrondartikelen, tips en het laatste nieuws! Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kan natuurlijk ook!