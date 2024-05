FWD Magazine 103: zo beleef je het EK beter!

Te beginnen met een exclusieve reportage over een bezoek aan de legendarische filmstudio’s van Sony Pictures in LA. Echte filmfans kennen het van de bekende watertoren van MGM, inmiddels is het een hypermoderne studio waar elk mogelijk decor kan gecreëerd worden via een reusachtig scherm. Green screen? Dat is oude koek!

Dichter bij thuis ontdekten we de Cinemawall, een nieuwe oplossing van Reference Sounds uit Almere. Het is een heel slimme en vooral heel elegante manier om geluid en tv te integreren in een knappe wand of meubel die je helemaal kunt configureren. En er is geen speaker of versterker te zien. In een diepteartikel gaan we in op wat zo’n Cinemawall juist biedt.

Op audiovlak pakken we uit met primeurtests van de verfijnde Bowers & Wilkins 702 S3 Signature-vloerstaanders, de zeer kleine Magnat Edelstein Signature-luidsprekers en de high-end Canor Asterion V2-phonoversterker. Wij werpen ook ons licht – ja, het is een grapje – op de Powerfoyle-toestellen van Urbanista. Een hoofdtelefoon of een Bluetooth-speaker met een zonnepaneel, is het iets? In dit nummer ontdek je het.

De Eversolo DMP-A8 is een enorme hype, onder meer vanwege de enorm lange functielijst. Tijd voor een dieptereview, waarbij de meeste mogelijkheden uitvoerig bekeken worden. Je vindt wel meer tests van dit populair ding, maar zelden zo uitgebreid als in dit nummer. Verkies je net iets heel sober? Dan is de stijlvolle frequency.radio van Loewe misschien wel de minimalistisch retroradio die je zoekt. We hebben hem uiteraard getest.

Volgend jaar zie je op Philips-tv’s een nieuw smart tv-platform verschijnen. Wat Titan OS juist te bieden heeft, dat heeft onze beeldexpert Eric op een previewevent in Barcelona ontdekt. Mis ook niet de reviews van de Nuki Smart Lock Pro 4.0, Sennheiser Momentum Sport, Marantz Cinema 30, Rotel RAS-5000 of de Arlo Essential Outdoor Camera niet! Dit alles – en meer – vind je in FWD Magazine nummer 103!

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

FWD Magazine 103 bevat uiteraard nog veel meer! Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kan natuurlijk ook!