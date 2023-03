PlayStation VR2 maakt alles gemakkelijker

Dit moet gemakkelijker kunnen. En met PlayStation VR2 laat Sony zien dat het geleerd heeft van het verleden. Net als concurrerende modellen op de markt beschikt de PS VR2-bril over meerdere camera’s voorop, die bewegingen registreren. Dit keer levert Sony meteen twee controllers mee, in de vorm van Sense-controllers. Ze lijken enorm op wat de concurrentie aanbiedt, maar dat is prima. Want deze controllers liggen over het algemeen lekker in de hand en zijn behoorlijk veelzijdig.

Het aansluitproces van PlayStation VR2 is eveneens flink verbeterd. Ja, er is nog een kabel aanwezig (draadloos virtual reality beleven is heel duur), maar dit keer blijft het bij een enkele kabel. Dit is een lange usb-c-variant die je in de voorkant van de PlayStation 5 stopt. De console herkent de bril meteen en neemt spelers langs enkele instellingen. Binnen enkele minuten heb je de bril en de controllers geïnstalleerd en kun je beginnen met spelen (mits je je games gedownload hebt).

Verder levert Sony standaard een setje simpele oordoppen mee die de 3d-audiofunctionaliteit ondersteunt. Maar als je wil kun je ook een draadloze gaming headset aansluiten, zoals de Pulse 3D of de Sony Inzone H9. Je moet dan wel even goed zitten naar een comfortabele positie voor de hoofdband, maar het simpele trek- en draaisysteem achterop zorgt ervoor dat dit zo gepiept is. Hoe je ook besluit te spelen, de audio klinkt sowieso goed en gelukkig ook hoogwaardig.

Erg handig is ook de doorkijkfunctie. Met oudere virtualrealitybrillen moet je de hardware van je hoofd halen om je omgeving te kunnen zien. Nieuwere modellen, zoals de PS VR2, maken gebruik van de camera’s die binnenin de bril de omgeving kunnen laten zien. Zo kun je bijvoorbeeld gemakkelijker je controllers terugvinden, de afstandsbediening pakken om het volume aan te passen of snel je telefoon pakken wanneer die afgaat. Met een simpele druk op de knop op de bril is dat zo geregeld.