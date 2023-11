PlayStation Portal is uniek

In veel opzichten is de PlayStation Portal een uniek product. Hoewel we vaker handhelds voor cloudgaming voorbij hebben zien komen (zoals de Abxylute One of Logitech G Cloud), is dit de eerste handheld in z’n soort die gericht is op gamen via Remote Play. Dat is een (exclusieve) PS5-functie die je in staat stelt games te streamen naar een ander apparaat vanaf een PlayStation 5, zoals een computer of smartphone. Je speelt dus géén games vanuit de cloud, laat dat duidelijk zijn.

Maar het is niet zo dat je de PlayStation Portal direct aan de PlayStation 5 koppelt. Nee, in plaats daarvan maak je verbinding met het internet, waardoor er altijd kans is op vertraging. Omdat je de Portal waarschijnlijk alleen in een thuissituatie gebruikt, is dat een vreemde opzet – maar dat is nou eenmaal hoe Remote Play werkt. Het opent wel de deuren naar gamen buiten de deur, maar daar bestaan dan wel duidelijke voorwaarden voor. Waar we het later in deze review over gaan hebben.