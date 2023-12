Een laag profiel

De CEOL RCD-N12DAB (zoals het toestel voluit heet in onze regio) is zeker geen groot apparaat. Zelfs vergeleken met andere minisystemen, pronkt het met een meer modern design en een laag profiel. Als je hem op een AV-meubel bij de tv parkeert en vanuit de bank kijkt, zie je iets heel bescheiden. De afgeronde hoeken en minimalistische voorkant versterken die indruk, al is de voetafdruk van de CEOL N12 nu ook niet zo klein. Dat zie je als je het toestel langs boven ziet. Je ontdekt dan ook de glazen bovenplaat die het design net iets interessanter maakt – maar ook stofgevoeliger. Aan deze bovenkant zijn er trouwens een aantal touchknoppen voorzien. Je kunt de CEOL RCD-N12 krijgen in het zwart of het wit, de matgrijze versie die bij oudere CEOL’s beschikbaar was is er niet meer.

Is het een mooi design of niet? Het is in elk geval geen traditioneel hifi-uiterlijk en het oogt ook chiquer dan menige soundbars uit de middenklasse. Die zijn vaak uit donker plastic opgetrokken, al heb je hier en daar wel exemplaren met een mooi stofje.

Dit zal allemaal heel vertrouwd overkomen voor wie eerdere CEOL-apparaten kent, zoals de RCD-N11DAB of RCD-N10. Beide apparaten vind je trouwens nog vlot te koop. Als je niet per se een HDMI-ARC-aansluiting nodig hebt vind je bij deze oudere maar nog altijd prima apparaten veel van wat de N12 te bieden heeft. Wie een iets andere interpretatie van dit concept zoekt in een traditionelere verpakking, kan trouwens bij zustermerk Marantz sinds kort de Stereo 70 vinden. Een pluspunt van dat toestel is dat het komt met zes HDMI-ingangen waarop je consoles en spelers kunt aansluiten. Dat kan niet met de CEOL RCD-N12; eventuele videobronnen moet je rechtstreeks aan de televisie hangen.