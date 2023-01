Review: Sennheiser IE 200 – Audiofiele oortjes voor de massa

Goede eerste indruk

In de headfi-wereld is 150 euro budgetklasse. Maar voor heel wat consumenten is dat bedrag wel een significante uitgave. Dat lijkt Sennheiser ook door te hebben, want ze doen hun best om deze instappers aantrekkelijk te presenteren. Niet goedkoop, het-kan-nog-veel-beter, maar wel op een manier dat die consument niet het gevoel krijgt de minderwaardige optie te hebben aangeschaft. Sommige high-endmerken opteren om hun instappers namelijk heel basaal de wereld in te sturen, maar dat is hier niet het geval. De IE 200’s zitten in een doos die even degelijk is als de duurdere modellen en komen met betrekkelijk veel extra’s. Voor een goede pasvorm zijn er zoals gebruikelijk drie paren doppen meegeleverd, telkens in een ander formaat (small-medium-large). Sennheiser doet dit nog eens maal twee, zodat je voor elke maat kunt kiezen uit een siliconendop of eentje uit samendrukbaar schuimkunststof. Wij verkiezen het laatste type, dat lijkt op de tips van het merk Comply, voor een betere stabiliteit en ook geluidsoverdracht. In de doos bevindt ook een klein opbergetui.

Meegeleverd is ook een gevlochten kabel die eindigt in een universele 3,5-mm jack. Het is een ‘stille’ kabel die relatief weinig lawaai maakt als je tijdens het luisteren aanraakt. Je kunt er dus gerust mee rondlopen.

Positief in duurzaamheidszin is dat deze kabel via standaard MMCX-connectors aan de oortjes hangt. Je kunt het dus vervangen, mocht het verslijten. Of als je het wenst te upgraden naar een gebalanceerde kabel – al lijkt dat ons iets dat vooral eigenaars van de duurdere modellen zullen overwegen. De prijs van zo’n officiële gebalanceerde upgradekabel is namelijk bijna even hoog als de IE 200’s zelf.