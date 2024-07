Android krijgt binnenkort ondersteuning voor Thread smarthome-protocol

Thread is al bijna twee jaar geleden gelanceerd en is onderdeel van de Matter-standaard voor het smarthome. Apparatuur in huis kan middels Thread met elkaar communiceren en een meshnetwerk opbouwen. Vervolgens kunnen deze producten aangestuurd en bediend worden middels de Matter-standaard.

Om via Thread te communiceren, hebben apparaten een Thread-radio nodig en ondersteuning voor het Thread-protocol. Diverse smarthome-producten hebben beiden al, maar op het gebied van smartphones is die ondersteuning nog heel beperkt. Momenteel beschikken alleen de nieuwste iPhones over Thread radio’s.

Google et nu een eerste stap om ook Android-smartphones compatibel te maken met Thread. Android 15 zal daarom in ieder geval softwarematige ondersteuning voor het protocol gaan bieden. Vervolgens is het aan de fabrikanten zelf om een Thread radio aan de hardware toe te voegen. Wanneer zowel hardware als software compatibel is kan een smartphone direct met slimme apparatuur in huis praten. Heb je een smartphone die Thread niet volledig ondersteunt, dan is er altijd nog de mogelijkheid om een Thread border router in te zetten en via dit apparaat jouw smarthome aan te sturen.