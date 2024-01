Viaplay stopt met lineair kanaal Viaplay Xtra bij je provider

Sinds twee jaar kijk je Formule 1 naast de Viaplay-app ook gewoon via het lineaire tv-kanaal. Dat is bij Ziggo bijvoorbeeld kanaal 200 en bij KPN is dat kanaal 225. Ook bij andere providers kun je naar Viaplay Xtra kijken, gewoon via je televisie. Het komende seizoen kan dit niet meer. Volgens Viaplay is de app nu voldoende stabiel en is er voldoende capaciteit om gewoon via de app van de streamingdienst naar de Formule 1 te kijken. Het lineaire tv-kanaal zal in 2024 niet meer gebruikt worden.

De eerste twee jaar was het een goede zet van de providers om Viaplay onder druk te zetten ook een lineair kanaal in te zetten. Het regende klachten via de app en via het lineaire kanaal bij je provider kon je over het algemeen redelijk soepel naar de kwalificatie en de race kijken. De vrije trainingen werden niet uitgezonden via het lineaire kanaal.

Formule 1 kijken via de app

Volgens de streamingdienst kunnen abonnees nu ook naar F1 TV Pro kijken via het Viaplay-abonnement en ook het eigen streamingplatform is voldoende verbeterd om alle kijkers een goede kijkervaring te kunnen bieden. Dit laat de streamingdienst weten aan Totaal TV. Het lineaire kanaal verdwijnt uit het aanbod van abonnees die een abonnement op Viaplay hebben afgesloten via de provider. Naast Ziggo en KPN stopt het lineaire kanaal ook bij Odido, Delta, Caiway en Solcon. Viaplay Xtra is nog tot 25 februari beschikbaar in Nederland.

