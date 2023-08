Review: ATAG wijnklimaatkast met ConnectLife en Vivino

Ook de zaken die niet meteen opvallen zijn van groot belang. Zo levert ATAG het rooster voor de ventilatie los mee zodat je deze zelf kunt verwerken in een plint, waardoor de kast nog meer opgaat in de keuken. Daarnaast is het scharniermechanisme van de deur een verademing in vergelijking met de kast die we hier voor hadden staan. De deur rijkt immers nooit verder dan de breedte van de kast zelf, en raakt dus ook geen kasten die er direct naast liggen. Planken en wijnen zijn altijd goed bereikbaar en de wijnklimaatkast past perfect in een 60cm nis tussen de andere keukenkasten. Het mechanisme laat de deur ook heel soepel openen en sluiten, en als je de deur niet binnen 2 seconden opentrekt nadat je op de bovenhoek gedrukt hebt wordt de deur meteen eer teruggetrokken en gesloten.

Is dan alles perfect? Niet per se, want elk voordeel heeft zijn nadeel. Zo’n volledig glazen deur met touch-to-open is heel mooi, maar het wordt vanzelfsprekend ook een feest voor vingerafdrukken. Houd het poetsdoekje er dus maar bij! En over het kleurenscherm; recht van voren (op je knieën dus) is dit perfect af te lezen. Maar als je aan tafel zit of door de ruimte loopt gaan de helderheid en leesbaarheid wat achteruit waardoor het klokscherm of statusscherm lastiger leesbaar zijn. Ook dit is logisch te verklaren, door de deur met UV-filter en dik glas.