HBO Max gaat accountdelers ook aanpakken

Het gaat niet zo goed met Warner Bros. Discovery. Zelfs complete films en series die al klaar op de plank lagen zijn alsnog gecanceld.. Blijkbaar was dit alsnog goedkoper dan de content uit te brengen, want de schuldenlast bij het bedrijf is enorm. Ook zijn duizenden mensen inmiddels hun baan kwijt. Ook bij Warner Bros. Discovery’s streamingdienst HBO Max zien we dingen gebeuren waar we eigenlijk niet zo blij van worden. Echte HBO-series worden schaamteloos aan andere streamingdiensten aangeboden waarbij de echte HBO-fan eigenlijk niets meer te zoeken heeft bij HBO Max. Waar heb je nog een abonnement voor nodig als de series waar jij een abonnement voor neemt vervolgens op een andere streamingdienst belanden?

Accountdelers aangepakt in 2025

HBO Max is echter nog niet klaar, want volgens Bloomberg staat er nog meer te gebeuren. Vanaf 2025 is het de bedoeling dat gebruikers het wachtwoord, en dus het account op de streamingdienst, niet meer kunnen delen. Je moet dus ieder je eigen abonnement afsluiten waarbij HBO Max hoopt dat er meer geld in het laatje komt. De streamingdienst volgt hiermee het voorbeeld van Netflix, maar ook van andere streamingdiensten. Disney+ gaat accountdelers vanaf deze zomer aanpakken, terwijl je bij Viaplay geen sport meer kunt kijken met een ander huishouden.