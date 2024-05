Review: Modus DAC01 – De wereld wordt analoger

Luisteren

“De bron is het belangrijkste”. Een gevleugelde uitspraak van leveranciers van cd-spelers, servers en draaitafels. Wie luidsprekers verkoopt vindt die het meest belangrijk. Marketing lijkt vaak gestuurd door onbegrip en onbenul. De ervaring hier is dat een audiosysteem een ketting is. Letterlijk elke schroef is belangrijk. Bij Pink Faun en Modus begrijpen ze dat wel. Over elk onderdeel is nagedacht en achter elk ontwerpdetail schuilt een motivatie.

Wat opvalt tijdens het beluisteren van de Modus-dac, in de verschillende configuraties en systemen, kan gevat worden in een aantal algemene eigenschappen die in de bescheiden beleving van uw auteur net wat streepjes verder gaan dan bij andere dac’s. Het geluid heeft een zekere kracht en energie. De focussering is werkelijk extreem goed. Stemmen en geluiden worden vlijmscherp afgebeeld in een eigen ruimte, maar zonder de integratie te verliezen. De stage is enorm en kent diepte in horizontale lagen. Opvallend is de weergave van details en ambiance. Die manifesteren zich niet in de vorm van een losstaand laagje, veroorzaakt middels een hooglift door kabels of anderzijds. Het is volledig geïntegreerd, coherent en natuurlijk. Zoals je dat in de realiteit ervaart. Het geluid is ongekend schoon met een enorme dynamiek. Opvallend is ook de integratie tussen laag, midden en hoog. Deze frequentiegebieden manifesteren zich niet als apart waarneembare entiteiten, zoals vaak kenmerkend is voor hifi-weergave. Samen met de opvallende kwaliteit van de laagweergave staat er een heel contrastrijk plaatje. Dat totaal veroorzaakt een enorme betrokkenheid en ‘I’m there’- sensatie. Onnodig om te gaan schermen met allerlei muziekfragmenten, maar draai Jimmy Smith met Tuition Blues en je beleeft een total freak out. De stapjes die Modus en Pink Faun hebben genomen dragen absoluut bij aan een meer intense en analoge beleving.