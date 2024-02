Nikon Z8 fullframe systeemcamera: Een uitgekiend model

Sensor en elektronische sluiter

De Z8 is een ware krachtpatser bij foto en video. Deze kracht berust met name op pijlers BSI CMOS stacked sensor en formidabele elektronische sluiter. Een gestapelde (stacked) sensor van 45,7MP voorziet zowel in een hoge resolutie als lichtsterk, weinig interne storingen, een hoog dynamischbereik en extra opties voor AF en beeldbewerking. De beeldkwaliteit van de Nikon stacked sensor is fenomenaal in de full-frame-scene. Daar kan je zowel als fotograaf of videofilmer mee thuis komen.

Samen met de topklasse elektronische sluiter schiet je voor foto tot 20 beelden per seconde (burst) in RAW en 120fps in .JPEG (dan wel op 11MP). Er is een minimale sluitertijd van 1/32.000 seconde. N.B.: Er is geen mechanische sluiter aan boord. Bij video haal je 60P voor 8K en 120P voor 4K. De warmteontwikkeling bij razendsnelle hoogwaardige video valt in de praktijk reuze mee.