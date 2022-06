PlayStation Plus uitgelegd: wat heb je aan Essential, Extra en Premium?

PlayStation Plus Premium

Tot slot komen we aan bij het PlayStation Plus Premium-abonnement. Dit is niet alleen de duurste, maar ook de meest uitgebreide laag. Ten eerste is het goed om te weten dat je alles krijgt wat Essential en Extra aanbieden. Premium biedt je echter ook de optie aan PlayStation 3-games te streamen naar je console. Deze titels kun je helaas niet downloaden; je hebt dus een stevige en stabiele internetverbinding nodig om dit te kunnen doen. Gelukkig is dat op de meeste plekken in Nederland nu wel goed geregeld. Maar je zult maar net achter het net vissen…

Het blijft overigens niet bij PS3-games. Je kunt namelijk ook spellen spelen die je voorheen alleen op de PS1, PS2 en PSP (PlayStation Portable) kon spelen. Deze titels stream je niet, maar download je dan weer. Je hebt de keuze uit meer dan 340 titels van die oude generatie spelcomputers. Ben je dus in the mood voor een potje nostalgie en of ben je benieuwd hoe een bepaalde gameserie z’n roots vond, dan is dit het abonnement voor jou. Het spelen van deze game is slechts het halve verhaal, want je krijgt toegang tot enkele moderne functies.

Sommige van deze oude titels bieden namelijk opties als save state en terugspoelen aan. Met een save state maak je een opgeslagen moment aan waar je direct naartoe terugkeert op het moment dat je dat wil (omdat je doodging, bijvoorbeeld). En met de terugspoelfunctie kun je kleine fouten snel herstellen en hoef je dus in principe niet terug te keren naar een oude save (state). Daarnaast krijgt een kleine selectie games een betere framerate mee en zul je zien dat er games tussen zitten die een verbeterde resolutie hebben gekregen van Sony.

Tot slot krijg je als abonnee op PlayStation Plus Premium toegang tot game trials van nieuwe titels, die voor een beperkte tijd speelbaar zijn. Dit zijn eigenlijk uitgebreide demo’s van nieuwe games. Zo kun je ze kort uitproberen (tot twee uur) voordat je de knoop doorhakt. Mocht je het spel daarna digitaal aanschaffen, dan neem je je aangemaakte savebestand en behaalde trophies mee. Dan hoef je dat stuk dus niet opnieuw te spelen. Nu ben je helemaal op de hoogte van de belangrijkste verschillen tussen de verschillende lagen.