Matter 1.5 brengt ondersteuning voor camera’s en deurbellen met zich mee

21 november 2025 2 Minuten 0 Reacties
De smarthomestandaard Matter is nu toe aan versie 1.5. De Connectivity Standards Alliance heeft Matter 1.5 uitgebracht met onder andere ondersteuning voor videodeurbellen en beveiligingscamera's.

Matter is ontworpen om ‘alles-met-alles’ te kunnen verbinden, maar er is nog geen ondersteuning voor alle productcategorieën op het gebied van smarthome. De Connectivity Standards Alliance heeft nu echter Matter 1.5 uitgebracht. De nieuwste versie van de smarthomestandaard brengt ondersteuning voor beveiligingscamera’s en videodeurbellen met zich mee. Matter-camera’s ondersteunen live video- en audio-streaming via WebRTC-technologie, zowel lokaal als extern. Het gaat om een breed scala aan camera’s en videodeurbellen. Indoor- en outdoor-camera’s, videodeurbellen, floodlightcamera’s, babyfoons met camera, pan- en tiltcamera’s en meer. Er is ondersteuning voor WiFi, PoE en Ethernetcamera’s. Tweewegcommunicatie wordt ondersteund, maar opslag niet. Matter 1.5 wijst de gebruiker wel op mogelijkheden voor de gebruikte camera via cloudopslag of via de fabrikant.  De CSA zegt zelf dat Matter 1.5 werkt met de meeste moderne camera’s. Fabrikanten moeten overigens zelf camera’s gereed maken voor Matter 1.5.

Bodemsensoren en energiemanagement

Matter 1.5 breidt de standaard, naast videodeurbellen en beveiligingscamera’s, ook uit naar nieuwe toepassingen voor tuin- en plantverzorging met ondersteuning voor bodemsensoren. Deze apparaten kunnen vocht meten en optioneel ook temperatuur om gebruikers te helpen optimale omstandigheden te behouden voor kamerplanten, tuinen en gazons. In combinatie met Matter-compatibele waterventielen of irrigatiesystemen kunnen bodemsensoren worden ingezet voor intelligente, geautomatiseerde bewatering, wat helpt water te besparen en de gezondheid van planten te verbeteren.

Matter 1.5 brengt ook nieuwe mogelijkheden mee voor energiemanagement. Dit maakt het mogelijk dat gegevens van nutsbedrijven, netbeheerders en energiediensten over realtime en voorspelde prijzen, tarieven en CO₂-waarden worden gedeeld met apparaten in een Matter-gedefinieerd formaat. Apparaten kunnen deze gegevens gebruiken om hun werkelijke energiekosten en CO₂-impact te schatten en rapporteren, of om hun werking automatisch aan te passen op basis van gebruikersvoorkeuren, tarieven of wettelijke vereisten. Dit maakt het ook mogelijk om realtime of voorspellende gegevens van energieproducerende apparaten, zoals thuiszonnepanelen, op te nemen in huishoudelijk energiemanagement en optimalisatie.

Matter 1.5 is nu beschikbaar voor fabrikanten. Ze kunnen vanaf nu beginnen om hun producten gereed te maken voor de smarthomestandaard.

