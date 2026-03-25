Sony vernieuwt aanbod voor de thuisbioscoop

De nieuwe line-up, die onder het motto ‘Cinema is Coming Home’ wordt gepresenteerd, omvat diverse soundbars, subwoofers en achterluidsprekers. Daarnaast wordt het tv-assortiment uitgebreid met de BRAVIA 3 II en de BRAVIA 2 II, bedoeld voor respectievelijk het middensegment en als instapmodel.

Geluid dat de ruimte vult

Het middelpunt van de audio-update wordt gevormd door de BRAVIA Theatre Bar 7 en de BRAVIA Theatre Bar 5.

De Bar 7 is een compact systeem uitgerust met negen luidsprekers. Door gebruik te maken van speakers die het geluid via het plafond en de wanden reflecteren, ontstaat een ruimtelijk effect. Sony past hierbij de 360 Spatial Sound Mapping-technologie toe, die het geluid kalibreert op basis van de specifieke afmetingen van de kamer.

De Bar 5 is een 3.1-kanaals systeem dat wordt geleverd met een draadloze subwoofer. Dit model is specifiek ontworpen voor wie op zoek is naar een balans tussen heldere dialogen en een krachtige bas zonder een complexe installatie.

Belangrijke kenmerken van de nieuwe soundbars:

Ondersteuning voor moderne formaten: Beide modellen werken met Dolby Atmos en DTS:X.

BRAVIA Connect-app: Instellingen en volume zijn direct via de smartphone aan te passen.

Integratie met TV: Bij gebruik van een compatibele Sony-tv kunnen de audio-instellingen via het tv-menu worden beheerd en zorgt Voice Zoom 3 voor beter verstaanbare stemmen.

Uitbreiding met losse componenten

Voor wie de geluidservaring verder wil personaliseren, introduceert Sony drie aanvullende modules:

BRAVIA Theatre Sub 9 & Sub 8: Draadloze subwoofers die de lage tonen versterken. De Sub 9 is het topmodel met twee tegenover elkaar geplaatste drivers om trillingen en vervorming tegen te gaan. BRAVIA Theatre Rear 9: Draadloze achterluidsprekers voorzien van omhooggerichte speakers. Deze voegen een extra dimensie toe aan het surroundgeluid.

Nieuwe beeldlijnen: BRAVIA 3 II en BRAVIA 2 II

Naast audio brengt Sony ook twee nieuwe televisieseries op de markt.

BRAVIA 3 II: Deze led-tv in het middensegment is beschikbaar in formaten van 43 tot maar liefst 100 inch. De tv maakt gebruik van de XR Processor voor natuurgetrouwe kleuren en hoog contrast. Dankzij de ondersteuning voor 4K bij 120Hz en HDMI 2.1 is dit model ook geschikt voor actuele spelcomputers. Opvallend is de nieuwe Inclusive Remote Control , een afstandsbediening met meer ruimte tussen de toetsen en een zoekfunctie voor wanneer deze tussen de bankkussens verdwijnt.

BRAVIA 2 II: Dit instapmodel is bedoeld voor dagelijks gebruik en beschikbaar van 43 tot 75 inch. Het toestel schaalt lagere resoluties op naar 4K-kwaliteit en draait op het Google TV-platform, waardoor streamingdiensten direct toegankelijk zijn.

Beschikbaarheid

De uitrol van de nieuwe producten start dit voorjaar:

Product Pre-order beschikbaar vanaf BRAVIA Theatre (Audio) 25 maart 2026 BRAVIA 3 II (TV) 14 mei 2026 BRAVIA 2 II (TV) 14 mei 2026

De audioproducten zijn zowel los als in gebundelde sets (bijvoorbeeld de Bar 7 inclusief subwoofer) verkrijgbaar bij de erkende retailers.