Het gaat om een heerlijk compacte systeembody met verwisselbare objectieven. De afmetingen zijn 129,7 x 77,8 x 103,7 mm.

Het gewicht van de body alleen met accu en geheugenkaart bedraagt 679 gram. De handligging is lekker ergonomisch en uit de hand schieten houdt je best geruime tijd vol. De constructie is een robuuste aluminium legering. Er zitten meerdere ¼ inch statiefaansluitingen op de body voor het bevestigingen van accessoires.

De beeldsensor is een fullframe 33 MP CMOS Exmor type. Die biedt ruim voldoende resolutie voor 4K/60p bij 10-bit 4:2:2 kleur en topkwaliteit foto’s. Het dynamischbereik bedraagt 15 stops. Hetgeen meteen opvalt is de 90 graden naar boven kantelbare elektronische zoeker. Daarmee kan je ook gemakkelijk vanuit vogelperspectief opnemen. Het gaat om een 1,3 cm (Quad-VGA OLED) kleurenviewer met een resolutie van 3.686.400 dots, vergroting van 0,7 maal en de keuze uit de beeldsnelheden STD 60 fps / HI 120 fps. In de praktijk een heel goed bruikbare EVF, maar er zijn betere op de markt verkrijgbaar.

Het LCD-scherm is een touchscreen type TFT 7,5 cm met een resolutie van 1.036.800 dots. Lekker helder en ook bij wat meer licht nog redelijk te bekijken. De openingshoek bedraagt circa 176 graden en de draaihoek: circa 270 graden.

De interne beeldstabilisatie, een 5-assige IBIS, mag er zeker wezen. Er is keuze uit de standen Dynamic Active/Active/Standaard/Uitgeschakeld. In de praktijk is er een winst van rond de 5,5 stops. De Sony-lensvatting biedt een keur aan eigen- en vreemdmerk-objectieven. De body corrigeert op vignettering, chromatische aberratie, vervorming en breathing (Video).

De bediening is ergonomisch met een aantal logische knoppen en menu’s. Er is een handige draaiknop voor het schakelen tussen video, slow motion en fotografie.

Er zijn twee sleuven voor geheugenkaarten. Slot 1 is een multisleuf voor SD-geheugenkaart (compatibel met UHS-I/II)/CFexpress 2 Type A-kaart, En slot 2 is er voor de SD-geheugenkaart (compatibel met UHS-I/II). Bij de connectoren HDMI A (lekker groot en robuust) voor alle cameraresoluties en framerates waaronder ook RAW en YCbCr 4:2:2 10-bits. Er is een veelzijdige slimme multi-accessoireschoen o.a. compatibel met SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2) en daarnaast ook een multi micro-USB aansluiting.

Draadloos krijgt de gebruiker in huis LAN (Wifi-compatibel, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz-bandbreedte/5 GHz-bandbreedte), Protocol RTMP, RTMPS, SRT. Bluetooth-standaardversie 5,0 (2,4GHz-band) en natuurlijk draadloze afstandsbediening via een Sony app. Verder een PC-connector voor Massaopslag/MTP.

De oplaadbare accu is een NP-FZ100 type. In de praktijk voldoende lading voor 520 fotografische opnamen en circa 1,5 uur aan videoshots. Opladen en draaien op externe voeding verloopt via USB-C. Dankzij de ingebouwde koelventilator kan de filmmaker lekker lang door blijven schieten.