Deze Sony ILME-FX2 is gewoon gemaakt voor het schieten in hoge kwaliteit 4K video en ook foto mag gezien worden. De AF behoort tot de beste op de markt. En de cinespecificaties zullen menig filmmaker bekoren. Lekker compact, veelzijdige instellingsmogelijkheden en een ergonomische benadering completeren het geheel.
De Sony FX2 is de instapcamera van de Cinema Lijn. Dat ‘instap’ doet deze systeemcamera eigenlijk te kort. Het gaat duidelijk om een (semi-)promodel dat menig filmmaker met cine-allures zal aanspreken. Wel heeft dat instap cinepro twee gezichten:
- De 4K beeldkwaliteit staat buiten kijf. Evenals de zeer geavanceerde AF. En de eigenschappen van de Sony S-Log3 en LUTs zijn van het niveau bioscoopdoek qua kleur, (detailscherpte en contrast.
- Sommige reviewers vallen echter over een aantal nog nader te bespreken beperkingen en het relatief stevige prijskaartje. Daarover straks meer.
Professionele workflows gaan de ILME FX2 goed af. Het gebruikersinterface is aangenaam intuïtief. En de RAW output haalt de 16 bit.
De body
Het gaat om een heerlijk compacte systeembody met verwisselbare objectieven. De afmetingen zijn 129,7 x 77,8 x 103,7 mm.
Het gewicht van de body alleen met accu en geheugenkaart bedraagt 679 gram. De handligging is lekker ergonomisch en uit de hand schieten houdt je best geruime tijd vol. De constructie is een robuuste aluminium legering. Er zitten meerdere ¼ inch statiefaansluitingen op de body voor het bevestigingen van accessoires.
De beeldsensor is een fullframe 33 MP CMOS Exmor type. Die biedt ruim voldoende resolutie voor 4K/60p bij 10-bit 4:2:2 kleur en topkwaliteit foto’s. Het dynamischbereik bedraagt 15 stops. Hetgeen meteen opvalt is de 90 graden naar boven kantelbare elektronische zoeker. Daarmee kan je ook gemakkelijk vanuit vogelperspectief opnemen. Het gaat om een 1,3 cm (Quad-VGA OLED) kleurenviewer met een resolutie van 3.686.400 dots, vergroting van 0,7 maal en de keuze uit de beeldsnelheden STD 60 fps / HI 120 fps. In de praktijk een heel goed bruikbare EVF, maar er zijn betere op de markt verkrijgbaar.
Het LCD-scherm is een touchscreen type TFT 7,5 cm met een resolutie van 1.036.800 dots. Lekker helder en ook bij wat meer licht nog redelijk te bekijken. De openingshoek bedraagt circa 176 graden en de draaihoek: circa 270 graden.
De interne beeldstabilisatie, een 5-assige IBIS, mag er zeker wezen. Er is keuze uit de standen Dynamic Active/Active/Standaard/Uitgeschakeld. In de praktijk is er een winst van rond de 5,5 stops. De Sony-lensvatting biedt een keur aan eigen- en vreemdmerk-objectieven. De body corrigeert op vignettering, chromatische aberratie, vervorming en breathing (Video).
De bediening is ergonomisch met een aantal logische knoppen en menu’s. Er is een handige draaiknop voor het schakelen tussen video, slow motion en fotografie.
Er zijn twee sleuven voor geheugenkaarten. Slot 1 is een multisleuf voor SD-geheugenkaart (compatibel met UHS-I/II)/CFexpress 2 Type A-kaart, En slot 2 is er voor de SD-geheugenkaart (compatibel met UHS-I/II). Bij de connectoren HDMI A (lekker groot en robuust) voor alle cameraresoluties en framerates waaronder ook RAW en YCbCr 4:2:2 10-bits. Er is een veelzijdige slimme multi-accessoireschoen o.a. compatibel met SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2) en daarnaast ook een multi micro-USB aansluiting.
Draadloos krijgt de gebruiker in huis LAN (Wifi-compatibel, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz-bandbreedte/5 GHz-bandbreedte), Protocol RTMP, RTMPS, SRT. Bluetooth-standaardversie 5,0 (2,4GHz-band) en natuurlijk draadloze afstandsbediening via een Sony app. Verder een PC-connector voor Massaopslag/MTP.
De oplaadbare accu is een NP-FZ100 type. In de praktijk voldoende lading voor 520 fotografische opnamen en circa 1,5 uur aan videoshots. Opladen en draaien op externe voeding verloopt via USB-C. Dankzij de ingebouwde koelventilator kan de filmmaker lekker lang door blijven schieten.
Autofocus gooit hoge hogen
De AF van de Sony FX2 is zo’n beetje de beste die wij ooit gezien hebben. Bijzonder snel, uiterst accuraat en laat het onderwerp bij tracking niet uit de focus lopen. Flitsende actie vormt bij de ILME FX2 geen enkel probleem. Ideaal voor de videograaf bij actiefilms. Het aantal AF-meetpunten varieert van 759 punten bij foto (autofocus met fasedetectie) tot 627 punten bij video (autofocus met fasedetectie).
Het type AF is snelle hybride autofocus (autofocus met fasedetectie/autofocus met contrastdetectie). De (automatische) intelligente beeldherkenning omvat Mens & oog, Dier, Vogel, Insect, Auto, Trein, Vliegtuig. Welkome opties zijn de keuze bij de overgangssnelheid video, horizontale of verticale AF, autofocusgebied registreren, de cirkel van focuspunt, Focus Map (Scherpstelgebied) (Video), AF Assist (Film). Kortom deze sublieme AF zal de video/fotograaf eigenlijk nooit in de steek laten.
Videospecificaties
Zoals gezegd is FX2 geoptimaliseerd voor hoge cinematografische 4K recording. De specificaties zijn indrukwekkend voor een 4K systeemcamera. Bij DCI (XAVC S-I DCI4K) neemt de ILME-FX2 op in 4096 x 2160 (4:2:2, 10-bits. Op 59,94p 600 Mbps, 29,97p (300 Mbps), 23,98p (240 Mbps), 50p (500 Mbps), 25p (250 Mbps), 24,00p (240 Mbps). En in geval van standaard 4K gaat het om 3840 x 2160 (4:2:2, 10-bits) (ca.): 59,94p (600 Mbps), 29,97p (300 Mbps), 23,98p (240 Mbps), 50p (500 Mbps), 25p (250 Mbps).
Naast fullframe kan de cinematograaf omschakelen naar APS-C. Dat geeft nauwelijks verlies aan beeldkwaliteit en een crop-verlenging 1,5 maal van de brandpuntsafstand. Ook bij slow motion vindt cropping plaats.
De toegepaste CODECs zijn MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265. Cine staat er bij Sony niet voor niets. De beeldkwaliteit is gewoon uitmuntend voor 4K. De S- log3 en LUTs presteren uit de kunst. Meer heb je op 4K echt niet nodig. Het videobeeld spettert van het scherm. De dual native ISO bestaat uit 400 en 8000. Bij cine heb je de beschikking over S-Cinetone, Creative Looks of eigen/zelf te maken LUTs.
Een punt van in reviews geuite kritiek is dat 5K, 6K en 8K ontbreken. Die zijn echter niet nodig voor de beoogde doelgroep. De sluitertijden bij video zijn: 1/8000 tot 1s. Hoewel goed gecorrigeerd ziet het kritisch oog toch wel een flinke rolling shutter optreden. De Sony Fx2 heeft geen moeite met teveel of juist te weinig licht. De instelbare gevoeligheid is equivalent aan ISO 100–51.200 (uitbreidbaar tot ISO 102.400) en bij Auto (ISO 100–12.800, instelbare onder- en bovengrens. De beeldruis blijft gering bij matig licht. Verder noemen wij de functies proxy, TC/UB en anamorfe desqueeze.
Het geluid
De audio omvat AAC LPCM 2-kanaals (48 kHz 16-bits), LPCM 2-kanaals (48 kHz 24-bits), LPCM 4-kanaals (48 kHz 24-bits). De multi-accessoireschoen is voorzien van een hoogwaardig digitaal audio-interface. De prestaties met externe microfoons van Sony zelf en andere gerenommeerde microfoonmerken zijn zondermeer goed. Er zijn zowel een 3.5 mm minijack microfoon- als hoofdtelefoonaansluiting aan boord. Voor XLR is een adapter vereist. De ingebouwde stereomicrofoons presteren behoorlijk goed voor een compacte systeemcamera. Zoals gebruikelijk klinkt de interne monospeaker niet optimaal.
Fotografie
Hoewel de meeste aandacht bij een cinecamera uitgaat naar video presteert de Sony FX2 ook prima bij de fotografie. Een hoge scherpte, briljante kleuren, contrastrijk en goed doortekende hoge lichten en schaduwen. Er zijn zowel een mechanische als elektronische sluiter in de body aanwezig. Bij de sluitertijden mechanisch 1/4000 tot 30 seconde en Bulb, Op de elektronische sluiter is dat 1/8000 tot 30 s, De camera haalt 10 fps. De flitssynchronisatie is comfortabel snel: 1/160 s (35 mm full-frame), 1/200 s (APS-C).
De ISO-gevoeligheid meet 100-51.200 (uitbreidbaar tot ISO 50-204.800), en op Auto ISO 100-12.800, instelbare onder- en bovengrens. De belichtingscompensatie biedt +/- 5,0 EV. Je kunt stappen van 1/3 EV en 1/2 EV selecteren). Opmerkelijk is dat je JPEG-beelden in S-Log3 profiel kunt opnemen.
Controverse
Zoal in de intro al opgemerkt valt de Sony FX2 niet bij iedereen even goed. Dat geeft enige controverse. De uitleessnelheid van de beeldsensor ligt lager dan bij de hogere duurder geprijsde modellen. Er is sprake van een zichtbare rolling shutter met artefacten bij snel bewegende onderwerpen. Bij 4K op 60P past Sony een crop, SR35 modus, toe. Niet dat de beeldkwaliteit daar nu direct merkbaar op achteruit gaat doch puristen zien dat liever niet.
De prijs voor de body had met € 3.199,- volgens budget minded cine/fotografen wel wat lager gekund. Niettemin biedt XLMI FX2 wat kwaliteit en mogelijkheden en zijn de bovenliggende modellen zoals de FX3a aanmerkelijk duurder.
Praktijk en conclusie
De Sony FX2 is een prettig werkende alles in één camera voor video en foto. De AF is uit de kunst. De beeldkwaliteit oogt gewoon top en de kantelbare EFV is een uitkomst bij een lager camerastandpunt of macroshots. En S-Cinetone met ondersteuning voor S-Log3 zal menig cineast bekoren. Qua connectiviteit past de cinecamera naadloos in de werkflow en draadloze netwerk-settings. Met een beetje goede wil kan je spreken van cineline FX6 of FX3 in een compact jasje geoptimaliseerd voor 4K en een niet te verslane AF. De handligging is goed, de bediening ergonomisch en de verdiepte handgreep voelt comfortabel aan. De instelmenu’s zouden wat moderner en intuïtiever kunnen.
Al met al is de Sony FX2 een attractieve Cine Lijn compact systeemcamera voor video en foto. Het prijskaartje is redelijk voor het gebodene.
Prijzen & Info
Sony FX2 body € 3.199,-
Sony, www.sony.nl
