Een zware zwarte metalen doos

De Corelli Corundum is uiterlijk niet meer dan een zwarte metalen doos van 21,5 x 31,1 x 11,2 cm. Weliswaar heel robuust, want met 6,3 kg is het beslist geen lichtgewicht. Dat is deels te danken aan het 8 mm dikke aluminium frontpaneel waarin de naam Akiko Audio gelaserd is en dat volgens de fabrikant energetisch behandeld is. Het is tevergeefs zoeken naar een aan-uitschakelaar, een display of een led lichtje dat aangeeft dat het apparaat in werking is. Op de bovenzijde zitten verluchtingssleuven. Op de achterkant zitten een aansluiting van Furutech voor de optioneel verkrijgbare Akiko Audio Powercord HQ Flex en een mini XLR aansluiting met de naam ’castello connect’ die dient om de Corelli Corundum uit te breiden met een Akiko Audio Castello Solo. Een extra ground conditioner om de aarde unit in het apparaat te versterken. Dat is alles. We zien geen enkele mogelijkheid om onze audioapparaten te verbinden met de Corelli Corundum. Vreemd, dit is toch een power conditioner? Wat ons enigszins geruststelt is de sticker waarop we lezen dat dit vreemde apparaat handgemaakt is in Nederland.