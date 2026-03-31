Akiko is de naam van een prinses uit de Japanse keizerlijke familie. Een populaire voornaam in Japan die ‘edel kind’ of ‘stralend kind’ betekent. Je zou dus vermoeden dat Akiko Audio uit het Land van de Rijzende Zon komt. Niets is minder waar, Akiko Audio is het geesteskind van twee honorabele Nederlanders, Marc Van Berlo en zijn zoon Sander.
Twee gepassioneerde muziekliefhebbers die in 2011 een nieuw merk uit de grond stampten. Akiko Audio focust zich op muziekliefhebbers die veel tijd en moeite investeren in hun muzieksysteem om de kwaliteit en de klankkleur van een live concert te evenaren. “Thuis is het echter onmogelijk om muziek op een dergelijk hoog niveau te reconstrueren”, zegt Marc van Berlo. “Maar met een evenwichtig samengesteld muzieksysteem dat in staat is om de emotie die muziek oproept over te brengen op de luisteraar, kun je een heel eind in de goede richting komen”.
Tuning producten
Daarom ontwikkelde Akiko Audio een ruim assortiment tuning producten dat door een uitgebreid netwerk van dealers en distributeurs in Europa, Azië, Amerika en Australië verdeeld wordt. Steeds meer muziekliefhebbers lijken de producten van Akiko Audio die hun muziekbeleving op een hoger niveau tillen te ontdekken. Benieuwd of dat ook voor ons het geval is.
Akiko Audio
In het assortiment van Akiko Audio vinden we power equipment, audio accessoires, tuning chips en kabels. Daarnaast is Akiko Audio ook distributeur van Furutech, Omicron, Fisch Audiotechnik en Wilbrand Acoustics. Inzake power equipment heeft Akiko twee power conditioners en twee ground conditioners in het gamma. Het is de nieuw ontwikkelde Akiko Audio Corelli Corundum, de referentie power conditioner van het merk, die we hier aan de tand voelen.
Corelli Corundum
Arcangelo Corelli was een Italiaanse barokcomponist. Zijn naam wordt ook gebruikt om muziekscholen, ensembles of snaarinstrumenten te benoemen. Corundum is een zeer hard mineraal op basis van robijnen en saffieren. Wat de fijnbesnaarde heren van Akiko Audio bezielde om Corelli en corundum met elkaar te combineren, is ons niet echt duidelijk. Wat we wel weten is dat mineralen een heel belangrijke rol spelen bij de werking van de Corelli Corundum power conditioner.
Een zware zwarte metalen doos
De Corelli Corundum is uiterlijk niet meer dan een zwarte metalen doos van 21,5 x 31,1 x 11,2 cm. Weliswaar heel robuust, want met 6,3 kg is het beslist geen lichtgewicht. Dat is deels te danken aan het 8 mm dikke aluminium frontpaneel waarin de naam Akiko Audio gelaserd is en dat volgens de fabrikant energetisch behandeld is. Het is tevergeefs zoeken naar een aan-uitschakelaar, een display of een led lichtje dat aangeeft dat het apparaat in werking is. Op de bovenzijde zitten verluchtingssleuven. Op de achterkant zitten een aansluiting van Furutech voor de optioneel verkrijgbare Akiko Audio Powercord HQ Flex en een mini XLR aansluiting met de naam ’castello connect’ die dient om de Corelli Corundum uit te breiden met een Akiko Audio Castello Solo. Een extra ground conditioner om de aarde unit in het apparaat te versterken. Dat is alles. We zien geen enkele mogelijkheid om onze audioapparaten te verbinden met de Corelli Corundum. Vreemd, dit is toch een power conditioner? Wat ons enigszins geruststelt is de sticker waarop we lezen dat dit vreemde apparaat handgemaakt is in Nederland.
Stroomtuning
Op de website van Akiko lezen we dat vader en zoon Van Berlo de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan hebben inzake stroomtuning en het verlagen van de ruisvloer in de weergaveketen. Die kennis heeft geleid tot de ontwikkeling van de Akiko Audio Corelli Corundum power conditioner. Een power conditioner met een ruis-verlagende werking die op een unieke wijze voor schone stroom in uw set zorgt, zonder gebruik te maken van elektronische componenten en actieve stroomfiltering.
Hoogfrequente straling
Gelukkig is Marc Van Berlo graag bereid om ons in te weiden in de geheimen van de Corelli Corundum. “Uw muziekapparatuur wordt voortdurend blootgesteld aan hoogfrequente stralingen die het muzieksignaal vervuilen”, legt hij uit. “U luistert ernaar zonder dat u het weet, omdat de hoogfrequente ruis zich mengt met de muziek. Pas als u de producten van Akiko Audio inzet die deze vervuiling wegnemen, zult u de echte kwaliteit van uw apparatuur ontdekken en ervaren hoe goed uw muziek kan klinken”.
Let the music flow
“Een goede stroomvoorziening is de basis voor een goed muzieksysteem”, gaat Marc verder. “Daarmee bedoel ik ook de signaal- en datakabels en de luidsprekerkabels. Het moet goed zijn van de meterkast tot aan de luidsprekers. Door het fenomeen ‘stroom’ te bestuderen hebben we veel geleerd over het gedrag van hoogfrequente verstoringen en stralingsvelden rond wifi, elektrische apparaten, dimmers, ledverlichting enzovoort. De netstroom die ons huis binnenkomt, kan hierdoor vervuild raken. Voor zo ver die niet al vervuild is. Die vervuiling wordt zelfs versterkt door de antennewerking van de vele meters niet-afgeschermde bekabeling die we in onze huizen hebben”.
Mineralen en kristallen
“Bij Akiko Audio hebben we al vroeg ontdekt dat bepaalde mineralen en kristallen een gunstige invloed hebben op het bestrijden van hoogfrequente stralingen als ze op de juiste manier toegepast worden”, stelt Marc Van Berlo. “Door de mineralenmix te optimaliseren, kan deze gebruikt worden op specifieke plaatsen in een systeem, bijvoorbeeld in de stroomverdeler, aan luidsprekerkabels of verbonden met apparatuur. Zo zijn in de loop der jaren verschillende Akiko Audio producten ontstaan, met elk hun eigen toepassing”.
Stilte is ook muziek
“Ik beschouw de Corelli Corundum als ons beste product, omdat het een krachtige werking heeft en voor een ontspannen, natuurlijke weergave met veel rust zorgt”, gaat Marc Van Berlo verder. “Rust is heel belangrijk en zorgt er voor dat we beter details kunnen waarnemen zodat er meer diepte in de muziek ontstaat. ‘Stilte is ook muziek’ is een bekende uitspraak die aan Beethoven wordt toegedicht”, lacht hij.
Drie lichtmetalen units
Het is duidelijk dat de geheimen van de Akiko Audio Corelli Corundum diep vanbinnen bewaard worden. Het apparaat is uitgerust met drie afgesloten cilinders in geanodiseerd aluminium die met stevige bevestigingen in het chassis verankerd zijn. “Deze units zijn gevuld met een specifieke mix van mineralen en kristallen”, legt Marc Van Berlo uit. “Ze behandelen elk een deel van de netstroom: de fase, de nul en de aarde. Een vierde unit, de Harmonizer, pakt het inwendige hoogfrequente stralingsveld aan. Dat is het rechthoekige zwarte kastje bovenin het apparaat. De Corelli Corundum wordt gestabiliseerd met zwarte hars om ongewenste microfonie-effecten oftwele mechanische trillingen die in elektrische ruis omgezet worden, te onderdrukken”.
Een andere invalshoek
Maar, wij hebben al een goede netfilter in ons systeem. Wat kan de Corelli Corundum dan voor ons nog betekenen, vragen we ons af. “De Corelli Corundum kan perfect gecombineerd worden met een bestaande netfilter”, zegt Marc Van Berlo. “Dat komt omdat wij het probleem vanuit een totaal andere invalshoek benaderen. Ons apparaat maakt geen verschil tussen storingen die veroorzaakt worden door de omgeving, het stroomnet of een elektronisch apparaat. Het volstaat om de Corelli Corundum in het stekkerblok of de wandcontactdoos te pluggen waarop alle audioapparatuur aangesloten is en hij doet waarvoor hij gemaakt is. Er is dus geen enkele verbinding nodig met de apparaten uit je set”.
Even wennen, dan gewoon genieten
“Toegegeven, soms moet je even wennen als je een Corelli Corundum in je systeem opneemt”, aldus Marc Van Berlo. “Je bent immers vertrouwd met het geluid van je set, ook al klinkt die misschien wat te nerveus, te hard of te technisch. Als je dan geconfronteerd wordt met de rust die dit apparaat brengt, is het inderdaad even wennen. Het effect van de Corelli Corendum hoor je meestal vrij direct, maar hoe langer hij in je systeem zit, hoe beter het wordt. En dan is het gewoon genieten”.
Het luisterpanel
We zijn met zijn vieren om de Corelli Corendum die al een paar uur in ons muzieksysteem opgenomen is te beoordelen. De meningen lopen uiteen. Twee van ons merken meteen een meer ruimtelijke en schonere weergave op. Stemmen en akoestische instrumenten komen beter los van de luidsprekers en vinden gemakkelijk hun plaats op het podium. Het is alsof we dieper in de muziek getrokken worden en meer details ontdekken. We ervaren een gevoel van rust en muzikale emoties. Van luistermoeheid is absoluut geen sprake, integendeel. Eerlijk is eerlijk, de twee andere leden van het testpanel zijn niet meteen overtuigd. Zij hebben duidelijk meer tijd nodig om te wennen aan het schonere en natuurlijke geluid. Ze merken wel een verschil, maar kunnen het niet precies definiëren.
Buiten!
We besluiten om de Corelli Corendum even te verwijderen en zelfs letterlijk buiten te zetten. Als hij wat later terug in de set geplaatst wordt, horen we het allemaal. De twijfelaars van het luisterpanel geven het toe, maar ze slagen er nog altijd niet in om de verschillen exact te omschrijven.
De Sint en de Kerstman
Inmiddels zijn we weken verder en staat de Akiko Corelli Corendum hier in alle stilte en anonimiteit zijn werk te doen. We zijn bij de beoordeling van dit apparaat echt niet over één nacht ijs gegaan. Het testpanel is vertrokken, alleen de harde redactiekern is gebleven. Jammer voor de anderen, want wij horen de geluidskwaliteit nog zachtjes en geleidelijk evolueren. In die mate dat we er steeds meer tegenop zien om dit mysterieuze apparaat terug te sturen. Helaas voor ons zijn de Sint en de Kerstman al een tijdje terug naar Spanje en het Hoge Noorden. We hopen stiekem dat de heren van Akiko Audio vergeten zijn waar ze de Corelli Corendum achtergelaten hebben.
Passieve power conditioner
Samengevat kunnen we stellen dat de Akiko Audio Corelli Corendum een passieve power conditioner is. Er komen geen elektronische schakelingen, transformatoren of spanningsregelaars aan te pas. Zijn werking is afhankelijk van zijn omgeving. Hij zal meer effect creëren in een ‘vervuilde’ stroomomgeving dan in een ‘zuivere’ stroomomgeving.
Geen rechtstreekse beïnvloeding van de apparatuur
De Akiko Corelli Corendum is met een kostprijs van € 2.085 beslist geen koopje. In een bescheiden set is zijn meerwaarde dan ook eerder beperkt. Maar in een echte high-end omgeving waar veel aandacht besteed wordt aan een goede netvoeding en kwalitatieve bekabeling kan hij wel degelijk een toegevoegde waarde leveren. Hij beïnvloedt de volledige omgeving van alle apparaten die in dezelfde stroomgroep aangesloten zijn, zonder rechtstreeks met de apparaten verbonden te zijn en zonder de apparatuur rechtstreeks te beïnvloeden.
Besluit
Het idee om gebruik te maken van passieve parallelle ruisabsorbers, wat de Corelli Corendum eigenlijk is, is wel degelijk bekend en bewezen. Ze worden al langer toegepast in industriële omgevingen om hoogfrequente storingen te absorberen. Het gebruik van mineralen, kristallen en harsen kan sommige wenkbrauwen doen fronsen en is voer voor discussie. Maar oordeel niet te snel of vooringenomen en doe vooral zelf de luistertest. Er valt niets te verliezen, alleen veel te winnen.
Edouard Hendrix
Prijs
Akiko Corelli Corendum € 2.085,-
Akiko Audio, www.akikoaudio.com
