Unison Research lanceert Unico PRE voorversterker en Unico DM eindversterker

Unico PRE is de nieuwe topklasse voorversterker en de Unico DM de nieuwe topklasse eind-versterker in de Unico-serie, met een volledig vernieuwd ontwerp dat zowel elegant als modern is. Het frontpaneel, gefreesd uit een massief 15 mm dik aluminium blok, straalt degelijkheid en uitzonderlijke bouwprecisie uit. De afwerkingen in Midnight Black en Velvet Gold versterken elk detail van het ontwerp, terwijl het zorgvuldig verfijnde oppervlak zowel prettig aanvoelt als

er mooi uitziet.

De 2 mm dikke aluminium bovenkap omsluit de gehele versterker en draagt ​​bij aan een gevoel van robuustheid en visuele continuïteit. Houten inlays verwijzen naar het historische Unico-logo en onderstrepen het erfgoed van het merk. Binnenin staat het Unico Research-logo centraal als aan/uit-knop: een opvallend detail dat functionaliteit en identiteit naadloos combineert.

Voor het eerst gebruikmakend van een belangrijke technische evolutie, A.S.H.A. technology die de basis vormt van de nieuwe Unico-serie. Uit deze technologie is een nieuwe en exclusieve eindtrapconfiguratie voortgekomen, genaamd Class A-AB, die de onmiskenbare muzikaliteit van Class A combineert met de efficiëntie en betrouwbaarheid die kenmerkend zijn voor Class AB.

A.S.H.A. Technology, ontworpen door Unison Research

A.S.H.A. Technology is ontwikkeld als onderdeel van Unison Research’s voortdurende innovatieprogramma, gericht op het verbeteren van audioprestaties zonder in te leveren op betrouwbaarheid of energie-efficiëntie. Het belichaamt onze filosofie van het verenigen van traditie en innovatie in hoogwaardige versterking.

Om de hoogst mogelijke prestaties te bereiken met een redelijk energieverbruik, hebben we een nieuwe technologie ontwikkeld, genaamd:

A.S.H.A. Technology:

Analog: Volledig gebaseerd op analoog ontwerp, om de best mogelijke prestaties te bereiken.

Synchronized: De eindtrap is afhankelijk van perfecte synchronisatie van de eindtrap om crossover-vervorming vrijwel volledig te elimineren.

Hybrid: “Hybride” verwijst zowel naar de topologie van de versterker (buizen en transistoren die samenwerken) als naar de innovatieve methode die wordt gebruikt om de eindtrap te biasen.

Amplification: Al deze technologieën zijn geïmplementeerd in de nieuwe eindversterker en zullen worden gebruikt in alle nieuwe Unico Line-producten.

Hybride versterkers maken al sinds 1999 deel uit van onze catalogus, toen we voor het eerst Dynamic Class A van Unison Research introduceerden — destijds een volledig nieuwe manier om eindtrappen te biasen. Het werkte vergelijkbaar met Class AB, maar had het voordeel dat beide MOSFET’s in de eindtrap nooit volledig werden uitgeschakeld. Dit hielp om een ​​extreem lage crossover-vervorming te behouden, terwijl de details en dynamiek van de weergegeven muziek werden verbeterd.

Vanaf dat moment hebben we uitgebreid onderzoek en experimenten uitgevoerd, waarbij we alle reeds goede aspecten verder hebben verbeterd en de resterende zwakke punten hebben aangepakt.

Uiteindelijk kwamen we tot wat het kloppende hart van de A.S.H.A. Technology is geworden — onze nieuwe uitvinding in het ontwerp van eind-versterking, genaamd:

Class A-AB

Prijs en beschikbaarheid

Beide producten zijn nu verkrijgbaar.