Tips en advies Entertainment Films en series

Streamingtips #8 – The Night Agent, Spider-Man en H3L

20 februari 2026 2 Minuten 0 Reacties
The Night Agent

In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Disney Netflix Streamingtips Videoland Amazon Prime Video

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

The Night Agent (Netflix)

Het eerste seizoen van The Night Agent was meteen enorm populair en het tweede seizoen worstelde een beetje met die populariteit. Nu is de spannende serie met Gabriel Basso terug voor een derde seizoen en dat is een goede comeback. De seriemakers hebben de druk van de tweede van zich afgeschud en nu zijn ze keihard weer terug met derde seizoen. Het verhaal is dik in orde, de personages zijn interessant en er zitten goede twists in. 

Portobello (HBO Max)

Waarschijnlijk ken je het verhaal van tv-presentator Enzo Tortora nog niet, maar dat maakt deze serie alleen maar beter. Het gaat over deze man die in een juridische zaak verwikkeld raakt die zijn grootste nachtmerrie is. Hij maakt het populaire programma Portobello dat 28 miljoen mensen kijken, maar de maffia zit achter hem aan en in deze zesdelige serie leer je hoe dat uiteindelijk zijn hele leven beïnvloedde.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Videoland en Prime Video)

Deze film was al op Prime Video te vinden, maar nu komt hij ook naar Videoland. Miles en Gwen zien elkaar na lange tijd weer, maar de dimensies lijken het daar niet mee eens te zijn: die vallen uit elkaar. Miles wordt aangevallen en gek genoeg is hij zelf zijn vijand. Maar is Spider-Man geen superheld? Natuurlijk wel, maar zoals altijd komt er bij veel macht ook veel verantwoordelijkheid kijken.

H3L (Videoland)

De middelbare-schoolserie H3L is een grote hit op Videoland en nu is alweer het achtste seizoen over klas H3L te zien. Het is leuk en herkenbaar omdat het Nederlands is, en om dat er voor iedereen wel een personage is om zich mee te vereenzelvigen. En dat dus al 250 afleveringen lang: erg indrukwekkend voor een Nederlandse serie, zeker in het moeilijke segment voor jongeren.

Reacties (0)

Lees meer

PHOTO-2025-11-22-16-25-24 Audio
Evenement Audio Hifi 28 november 2025

Orchestral Audio organiseert demo-dagen rondom SPL en ATC

28 november 2025
Dutch Audio Event 2025 Audio
Achtergrond Verslag Audio Algemeen 11 oktober 2025

Verslag: Dutch Audio Event 2025

11 oktober 2025
The rip Entertainment
Entertainment Films en series Streamingdiensten 16 januari 2026

Streamingtips #3 – The Rip, The Voice of Holland en The Naked Gun

16 januari 2026
DM 167 1 Create
Digital Movie Create 23 januari 2026

Nieuwe uitgave: Digital Movie 167-2026

23 januari 2026
YouTube Entertainment
Nieuws Entertainment Streamingdiensten 02 september 2025

YouTube start met maatregelen tegen delen Family-abonnement

02 september 2025
Zendure 6
ADV
Achtergrond Smarthome Energie 10 februari 2026

Launch van drie nieuwe Zendure SolarFlow-producten

10 februari 2026
LG 2026 tv line-up 1 Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's Oled tv's 03 februari 2026

De 8K-revolutie blijft uit: LG trekt de stekker eruit

03 februari 2026
Opener-RGB miniled Beeld
Achtergrond Tips en advies Beeld Lcd led tv's 08 september 2025

RGB miniled: de nieuwe tv-technologie voor 2026

08 september 2025