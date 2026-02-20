Streamingtips #8 – The Night Agent, Spider-Man en H3L

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
The Night Agent (Netflix)
Het eerste seizoen van The Night Agent was meteen enorm populair en het tweede seizoen worstelde een beetje met die populariteit. Nu is de spannende serie met Gabriel Basso terug voor een derde seizoen en dat is een goede comeback. De seriemakers hebben de druk van de tweede van zich afgeschud en nu zijn ze keihard weer terug met derde seizoen. Het verhaal is dik in orde, de personages zijn interessant en er zitten goede twists in.
Portobello (HBO Max)
Waarschijnlijk ken je het verhaal van tv-presentator Enzo Tortora nog niet, maar dat maakt deze serie alleen maar beter. Het gaat over deze man die in een juridische zaak verwikkeld raakt die zijn grootste nachtmerrie is. Hij maakt het populaire programma Portobello dat 28 miljoen mensen kijken, maar de maffia zit achter hem aan en in deze zesdelige serie leer je hoe dat uiteindelijk zijn hele leven beïnvloedde.
Spider-Man: Across the Spider-Verse (Videoland en Prime Video)
Deze film was al op Prime Video te vinden, maar nu komt hij ook naar Videoland. Miles en Gwen zien elkaar na lange tijd weer, maar de dimensies lijken het daar niet mee eens te zijn: die vallen uit elkaar. Miles wordt aangevallen en gek genoeg is hij zelf zijn vijand. Maar is Spider-Man geen superheld? Natuurlijk wel, maar zoals altijd komt er bij veel macht ook veel verantwoordelijkheid kijken.
H3L (Videoland)
De middelbare-schoolserie H3L is een grote hit op Videoland en nu is alweer het achtste seizoen over klas H3L te zien. Het is leuk en herkenbaar omdat het Nederlands is, en om dat er voor iedereen wel een personage is om zich mee te vereenzelvigen. En dat dus al 250 afleveringen lang: erg indrukwekkend voor een Nederlandse serie, zeker in het moeilijke segment voor jongeren.
