Philips zet volledig in op Titan OS bij introductie nieuwe oled-topmodellen

Strategische koerswijziging in software

Waar voorheen de high-end modellen nog op het platform van Google draaiden, worden nu alle nieuwe toestellen uitgerust met Titan OS. Deze stap geeft TP Vision meer controle over de gebruikersinterface en de bijbehorende advertentie-inkomsten, die bij Google TV grotendeels naar de techgigant zelf vloeien.

Hoewel Titan OS inmiddels de meest gangbare streamingdiensten zoals Netflix, Disney+ en Amazon Prime ondersteunt — met Apple TV op de planning voor komende zomer — is het ecosysteem minder uitgebreid dan dat van Google. Voor de gebruiker betekent dit een soberder aanbod aan apps in ruil voor een interface die directer door de fabrikant wordt beheerd.

Innovatie in paneeltechnologie

Beide modellen maken gebruik van de nieuwste 4-stack oled-panelen van LG Display. Deze technologie stapelt organische lagen efficiënter, wat resulteert in een aanzienlijk hogere lichtopbrengst en een langere levensduur van het paneel.

Belangrijkste specificaties van de nieuwe panelen:

Piekhelderheid: Maximaal 4500 nits op kleine vensters.

Beeldverversing: Ondersteuning tot 165Hz, gericht op de veeleisende gamer.

Kleurweergave: 99,5% dekking van de DCI-P3 kleurruimte.

Ambilight: Vierzijdige verlichting die de kleuren van het scherm op de achterwand projecteert.

Verschillen in verwerking en audio

Ondanks het gedeelde paneel zijn er duidelijke verschillen in de positionering van de twee toestellen. De OLED+951 fungeert als het absolute topmodel en is uitgerust met de P5 AI Dual Engine van de tiende generatie. Deze extra rekenkracht wordt ingezet voor geavanceerdere beeldoptimalisatie en specifieke gaming-features, zoals een zoomfunctie voor ‘minimaps’.

De OLED+911 richt zich daarentegen meer op een alles-in-één oplossing door de integratie van een Bowers & Wilkins 3.1-soundbar met een vermogen van 81W. De OLED+951 beschikt over een compacter 2.2-systeem, uitgaande van de aanname dat kopers in dit segment vaker al over een externe geluidsinstallatie beschikken.

Model Processor Audio Formaten Release OLED+911 P5 AI (10e gen) 3.1 B&W Soundbar (81W) 48″ t/m 77″ Juni 2026 OLED+951 P5 AI Dual Engine 2.2 Systeem (70W) 65″ en 77″ Sept 2026

De OLED+911 verschijnt naar verwachting in juni op de markt, gevolgd door de OLED+951 in september. Hoewel de officiële adviesprijzen nog niet zijn gecommuniceerd, bevestigt de hardwarekeuze dat Philips hiermee de concurrentie aangaat in het hoogste segment van de televisiemarkt.