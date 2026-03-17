Nieuws Beeld Oled tv's

Philips zet volledig in op Titan OS bij introductie nieuwe oled-topmodellen

17 maart 2026
Philips OLED951

TP Vision heeft de details vrijgegeven van de Philips OLED+951 en OLED+911, de vlaggenschepen voor het consumentenseizoen van 2026. De belangrijkste verschuiving vindt dit jaar niet plaats in de hardware, maar in de software: de fabrikant neemt definitief afscheid van Google TV ten gunste van het eigen Titan OS.

OLED911 OLED951 Philips

Strategische koerswijziging in software

Waar voorheen de high-end modellen nog op het platform van Google draaiden, worden nu alle nieuwe toestellen uitgerust met Titan OS. Deze stap geeft TP Vision meer controle over de gebruikersinterface en de bijbehorende advertentie-inkomsten, die bij Google TV grotendeels naar de techgigant zelf vloeien.

Hoewel Titan OS inmiddels de meest gangbare streamingdiensten zoals Netflix, Disney+ en Amazon Prime ondersteunt — met Apple TV op de planning voor komende zomer — is het ecosysteem minder uitgebreid dan dat van Google. Voor de gebruiker betekent dit een soberder aanbod aan apps in ruil voor een interface die directer door de fabrikant wordt beheerd.

Innovatie in paneeltechnologie

Beide modellen maken gebruik van de nieuwste 4-stack oled-panelen van LG Display. Deze technologie stapelt organische lagen efficiënter, wat resulteert in een aanzienlijk hogere lichtopbrengst en een langere levensduur van het paneel.

Belangrijkste specificaties van de nieuwe panelen:

  • Piekhelderheid: Maximaal 4500 nits op kleine vensters.
  • Beeldverversing: Ondersteuning tot 165Hz, gericht op de veeleisende gamer.
  • Kleurweergave: 99,5% dekking van de DCI-P3 kleurruimte.
  • Ambilight: Vierzijdige verlichting die de kleuren van het scherm op de achterwand projecteert.

Verschillen in verwerking en audio

Ondanks het gedeelde paneel zijn er duidelijke verschillen in de positionering van de twee toestellen. De OLED+951 fungeert als het absolute topmodel en is uitgerust met de P5 AI Dual Engine van de tiende generatie. Deze extra rekenkracht wordt ingezet voor geavanceerdere beeldoptimalisatie en specifieke gaming-features, zoals een zoomfunctie voor ‘minimaps’.

De OLED+911 richt zich daarentegen meer op een alles-in-één oplossing door de integratie van een Bowers & Wilkins 3.1-soundbar met een vermogen van 81W. De OLED+951 beschikt over een compacter 2.2-systeem, uitgaande van de aanname dat kopers in dit segment vaker al over een externe geluidsinstallatie beschikken.

Model Processor Audio Formaten Release
OLED+911 P5 AI (10e gen) 3.1 B&W Soundbar (81W) 48″ t/m 77″ Juni 2026
OLED+951 P5 AI Dual Engine 2.2 Systeem (70W) 65″ en 77″ Sept 2026

De OLED+911 verschijnt naar verwachting in juni op de markt, gevolgd door de OLED+951 in september. Hoewel de officiële adviesprijzen nog niet zijn gecommuniceerd, bevestigt de hardwarekeuze dat Philips hiermee de concurrentie aangaat in het hoogste segment van de televisiemarkt.

Reacties (0)

Lees meer

Vogel's Beeld
Achtergrond Tips en advies Beeld Accessoires Lcd led tv's Oled tv's 20 september 2025

Ophangsystemen voor tv’s: deze opties heb je

20 september 2025
Frame headerfoto Smarthome
Nieuws Smarthome Algemeen 11 oktober 2025

SwitchBot introduceert het AI Art Frame in drie verschillende maten

11 oktober 2025
Eglantier_Wilson_1 Audio
Evenement FWD Music Emotion Verslag Audio 15 oktober 2025

Report: Eglantier & Wilson Audio – Home Cinema Event

15 oktober 2025
Dolby Vision 2 Beeld
Nieuws Beeld Algemeen 03 september 2025

Dolby introduceert Dolby Vision 2 met Content Intelligence

03 september 2025
Antigravity A1 Create
Nieuws Create Filmcamera's 05 december 2025

Antigravity A1 is de eerste 8K 360-graden drone ter wereld

05 december 2025
Vernieuwde Apple AirTag Mobile
Nieuws Mobile Accessoires 27 januari 2026

Nieuwe Apple AirTag heeft groter bereik en verbeterde vindbaarheid

27 januari 2026
Olympische Winterspelen Entertainment
Achtergrond Tips en advies Entertainment Streamingdiensten 04 februari 2026

Zo kijk je de Olympische Winterspelen van Milaan

04 februari 2026
a thousand blows Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 09 januari 2026

Streamingtips #2 – His & Hers, The Pitt, Winter Vol Liefde en meer

09 januari 2026