Motorola Edge 70 Pro zoekt de grens tussen tech en design

Het merk zet vol in op een nieuwe designfilosofie waarin smartphones niet alleen benaderd wordt als een stukje tech, maar echt als een persoonlijke accessoire. Dat is te zien aan de diverse afwerkingen van de nieuwe Motorola Edge 70 Pro. Kies uit een zijde-geïnspireerde afwerking (PANTONE Zinfandel), een houtafwerking (PANTONE Chicory Coffee), een wol-geïnspireerde afwerking (PANTONE Titan) of een model met een glanzende acetaat-afwerking (PANTONE Lily White). Het nieuwe toestel is slechts 7,19 mm dik en beschikt over een quad-curved ontwerp dat volgens het merk prettig in de hand ligt.

Er komen twee configuraties op de markt. Kies uit 8 GB werkgeheugen + 256 GB opslaggeheugen of een model met 12 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen. De smartphone heeft een Amoled-scherm van 6,78-inch (144 Hz) met een MediaTek Dimensity 8500 Extreme aan boord. Het toestel heeft een batterij van 6.500 mAh en kan met 90W bedraad en 15W draadloos opgeladen worden. Veel aandacht gaat uit naar het camerasysteem met vier camera’s van 50 megapixel, namelijk een hoofdcamera, ultra-groothoek, periscoop telephoto en een selfiecamera. Het merk zet dus echt flink in op het maken van foto’s en video’s. Dual stereo speakers, Dolby Atmos, HDR10+ en ondersteuning voor Hi-Res Audio maken het toestel helemaal af. Dit toestel draait op Android 16 en je kan drie grote OS-updates verwachten en vijf jaar beveiligingsupdates.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Edge 70 Pro is begin mei verkrijgbaar vanaf 599,99 euro.