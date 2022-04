Nieuwe PlayStation Plus-abonnementen vanaf 22 juni beschikbaar

De nieuwe opzet van de PlayStation Plus-abonnementen werd eind maart officieel bekendgemaakt. Vanaf toen werd duidelijk dat we drie verschillende abonnementen gaan krijgen waarmee PlayStation-gebruikers verschillende voordelen krijgen naast de toegang tot online multiplayer. Sony laat nu weten dat de drie nieuwe abonnementen vanaf 22 juni beschikbaar zijn in Europa en dat is eigenlijk eerder dan verwacht.

PlayStation Plus Essential, Extra en Premium

Sony lanceert op 22 juni drie nieuwe abonnementen. Het huidige PlayStation Plus-abonnement gaat, wanneer je niks doet, gewoon over in het nieuwe Essential-abonnement. Dit abonnement is precies hetzelfde als wat je nu hebt. Zo krijg je toegang tot online multiplayer, maandelijks twee nieuwe games te downloaden, toegang tot cloudopslag en korting in de online shop. De prijs blijft bij het Essential-abonnement ook identiek: 8,99 euro per maand of 59,99 euro per jaar.

Daarnaast zijn er twee nieuwe abonnementen waar ook het huidige PlayStation Now aan toegevoegd is. Dat betekent games streamen en spelen zonder te downloaden. Zo is daar het Extra-pakket dat alles bevat van Essential en toegang geeft tot 400 PlayStation 4- en 5 games en het Premium-pakket waar je naast alles uit Essential en Extra ook toegang krijgt tot nog meer games, waaronder games van consoles als de PlayStation 2, 3 en PSP. Voor Extra moet je 13,99 euro per maand of 99,99 euro per jaar betalen en voor het duurste abonnement Premium betaal je 16,99 euro per maand of 119,99 euro per jaar.

Vanaf 22 juni beschikbaar

Vanaf 22 juni kun je dus aan de slag met de nieuwe opzet omtrent PlayStation Plus-abonnementen, zo heeft Sony bekendgemaakt in een blogpost.