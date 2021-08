PlayStation 5 uitbreiden met een extra ssd: zo doe je dat

Maak de ssd nu vast met dat schroefje dat je er net uitgehaald hebt. Plaats dan de metalen cover terug en maak ook die vast met de iets grotere schroef die daarbij hoort. Nu kun je de plastic plaat voor op de zijkant er weer netjes op klikken. Doe dit met beleid natuurlijk, maar in principe kan er nu ook weinig misgaan. Je legt de plaat er op, schuift hem een beetje naar voren en als het goed is klikt die zichzelf vast. Dan is het nu zaak de PlayStation 5 weer op z’n plek te zetten en de kabels in de openingen op de achterkant te plaatsen.

Met de juiste software aan boord krijg je de melding of je de ssd wil formaten. Geef aan dat je dat wil en volg de stappen op in beeld. Vervolgens vind je de ssd met al z’n ruimte in hetzelfde menu als waar je normaliter je geheugen ziet staan. De ssd wordt aangeduid als intern geheugen en kan vanaf dat moment games afspelen alsof die het gewone opslaggeheugen is. Krijg je de melding niet of laat de PS5 weten dat de ssd nog niet ondersteund wordt, dan heb je de juiste software nog niet en moet je de solid state drive er weer uithalen.