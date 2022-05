Harde schijf aansluiten op je PlayStation 5

De harde schijf op je PlayStation 5 aansluiten is heel eenvoudig. Je pakt de harde schijf en de usb-kabel (en eventueel een stroomkabel) en stopt de kop van de usb-kabel in één van de poorten achterin de PS5. Nogmaals: als dit dezelfde harde schijf is die je ook op je PlayStation 4 gebruikte, dan ben je al klaar. Is dit de eerste keer dat je een schijf aansluit? Dan moeten we de boel eerst een keer formatteren. Wanneer je een schijf formatteert, dan worden alle gegevens gewist. Wees er zeker van dat je de schijf nergens anders voor gebruikt(e).

Nadat je de harde schijf gekoppeld hebt aan de PlayStation 5, ga je naar Instellingen > Opslag. Selecteer USB Uitgebreide opslag > Formatteren voor uitgebreide opslag. Laat de PS5 nu z’n werk doen. Let op: schakel de stroom niet uit en koppel de schijf niet los terwijl die geformatteerd wordt. Dit kan gegevensverlies, gegevensbeschadiging of schade aan je PS5 of externe harde schijf veroorzaken. Dit proces neemt mogelijk enkele minuten in beslag. Maar na een korte tijd moet de schijf gereed zijn voor gebruik en zichtbaar zijn in het menu.