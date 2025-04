TCL lanceert nieuwe C-serie tv’s voor 2025

TCL wil met de C-serie QD-MiniLED toegankelijker te maken voor een breder publiek. Met de integratie van Condensed Micro Lens Technology verbetert de C-serie niet alleen de helderheid, maar verlaagt deze ook het energieverbruik en optimaliseert het contrast. Bovendien minimaliseert de MiniLED-technologie veelvoorkomende problemen zoals halo-effecten en ongelijkmatige verlichting.

De kracht achter de C-serie is TCL’s AiPQ Processor, een AI-gestuurde beeldengine die in realtime helderheid, scherpte en kleurbalans optimaliseert. Dankzij intelligente scèneherkenning past de processor dynamisch het contrast aan. Daarnaast verbetert de AiPQ Processor de vloeiendheid van bewegingen, waardoor onscherpte en haperingen worden geminimaliseerd. Bovendien balanceert de AiPQ Processor het stroomverbruik.

TCL C6K

De TCL C6K vormt de kern van de C-serie en is gericht op gezinnen die willen overstappen van traditionele led-tv’s naar het betere MiniLED. De TCL C6K maakt MiniLED-technologie toegankelijk voor elk budget en biedt tot 512 dimming zones voor nauwkeurige achtergrondverlichting, diepe zwarttinten en uiterst precieze verlichting. Dankzij de 144Hz Motion Clarity Pro worden snelle bewegingen vloeiend weergegeven. Voor gamers biedt Game Master Pro met FreeSync Premium Pro responsieve prestaties zonder haperingen. Met ondersteuning voor Dolby Vision IQ en HDR10+ past de tv automatisch helderheid en contrast aan op basis van de lichtomstandigheden in de kamer. Het Onkyo 2.1-geluidssysteem, beschikbaar op schermformaten van 55″ tot 98″ biedt ook ondersteuning voor Dolby Atmos. Op het gebied van smart tv heb je toegang tot Google TV.

TCL C7K

Voor wie op zoek is naar geavanceerdere functies, biedt de TCL C7K verbeterde helderheid, beter geluid en nauwkeurigere lichtregeling. Met maximaal 2048 dimming zones levert de C7K een rijker contrast en hogere helderheid, terwijl het CrystGlow HVA Panel reflecties vermindert. Het native 144Hz-display zorgt ervoor dat bewegingsonscherpte bij snelle acties wordt geëlimineerd. Daarnaast biedt HDR Premium 3000 diepere zwarttinten en een breder kleurenspectrum. De producten in de 50″-98″ reeks zijn uitgerust met Audio by Bang & Olufsen, voor een optimale audioweergave.

TCL C8K

De TCL C8K is weer een stapje hoger, met een verhoogde helderheid, hoger contrast en tot 4000 dimming zones. Het CrystGlow WHVA Panel versterkt het contrast en minimaliseert reflecties. De native verversingssnelheid van 144 Hz zorgt voor vloeiende bewegingen. Voor gamers biedt Game Accelerator 288Hz een zeer responsieve gameplay en minimale latentie. Ook deze modellen beschikken over Audio by Bang & Olufsen.

TCL C9K

De TCL C9K, het vlaggenschip van TCL’s MiniLED-line-up, biedt de hoogste piekhelderheid, MiniLED-precisie en AI-verwerking. Met 5148 dimming zones en een piekhelderheid van meer dan 6000 nits levert de C9K de beste beeldkwaliteit in de line-up. Aangedreven door TCL’s AiPQ Pro-processor optimaliseert de C9K in realtime helderheid, scherpte en diepte. Het CrystGlow WHVA-paneel minimaliseert reflecties en schittering.

Voor gamers en sportliefhebbers biedt de native verversingssnelheid van 144 Hz, gecombineerd met de Game Accelerator 288Hz-modus, vloeiende bewegingen en een responsieve gameplay-ervaring. Dankzij HDMI 2.1 en functies met lage latentie blijft elke actie naadloos en zonder vertraging. De C9K is uitgerust met Audio by Bang & Olufsen.

Prijzen heeft TCL op dit moment nog niet bekendgemaakt.