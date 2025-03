TCL en Hisense naderen verkopen Samsung en LG

De wereldwijde televisiemarkt ondergaat een opmerkelijke verschuiving, vooral in het premiumsegment. Terwijl de totale tv-verkoop in het laatste kwartaal van 2024 slechts met 2% groeide, explodeerde de verkoop van premium televisies met 51%. Deze groei wijst op een duidelijke trend: consumenten zijn steeds meer bereid te investeren in hoogwaardige beeldtechnologie.

Een van de meest opvallende ontwikkelingen is de opkomst van Chinese merken, met name TCL en Hisense. Deze bedrijven veroveren marktaandeel van de traditionele leiders, Samsung en LG. TCL heeft zelfs een mijlpaal bereikt door LG te overtreffen als de op één na grootste verkoper van premium tv’s.

De term “premium tv” is echter niet altijd even duidelijk. Hoewel marketingtermen zoals “NanoCell” en “QLED” veelvuldig worden gebruikt, is het belangrijk om te erkennen dat niet alle tv’s met deze benamingen daadwerkelijk tot het topsegment behoren. Desondanks is de groei van MiniLED LCD-tv’s, met een toename van meer dan 170% op jaarbasis, een teken van de populariteit van geavanceerde technologieën.

Samsung blijft de algehele marktleider, maar het aandeel in het premiumsegment neemt af. TCL en Hisense versterken hun positie, wat de toenemende concurrentie in de markt benadrukt.