LG lcd- en oled-televisies in 2022: alle vernieuwingen op een rij

webOS22: meer personalisatie

Vorig jaar gooide LG het roer voor webOS volledig om met een totaal nieuwe interface. De nieuwe versie krijgt nu de naam webOS22, en legt nadruk op meer personalisatie en gebruiksgemak.

Zo zal je nu verschillende profielen per gebruiker kunnen aanmaken. Schakelen kan met behulp van je smartphone. Elke gebruiker ziet zijn eigen apps, maar ook eigen aanbevelingen. Wat je ziet kan je ook meer aanpassen, bijvoorbeeld niet enkel de volgorde van de apps in de lijst, maar ook in welke volgorde de andere rijen op het scherm verschijnen.

Op het Home scherm zal er nu een tegel beschikbaar zijn die je onmiddellijk terug brengt naar de laatst geselecteerde bron. En om je contentaanbod overzichtelijk te houden zijn alle VOD-diensten ondergebracht in één rij. Met een reeks tabs boven die rij kan je dan kiezen van welke dienst je aanbevelingen wilt zien.

LG levert ook een uitgebreide Multi View optie waarbij je in klassieke Picture in Picture of als twee schermen naast elkaar twee bronnen tegelijk kunt bekijken. Je zal heel wat bronnen kunnen combineren, maar de meeste opties zullen pas later op het jaar beschikbaar zijn. Van bij de start kan je Live TV, HDMI en YouTube combineren met het beeld van een USB-camera of Miracast. Live TV en HDMI kan je ook al combineren met YouTube.

Een nieuwe ‘Always Ready’ mode geeft het scherm een functie als je geen tv kijkt. Bijvoorbeeld als klik, als kunstwerk of als fotokader. De ingebouwde microfoon kan je dankzij Alexa of Google Assistant antwoord geven op vragen, zoals bijvoorbeeld de weersverwachting. Wie liever geen luisterend oor in de woonkamer heeft, kan de microfoon uitschakelen via de menu’s.